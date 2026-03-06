Batistuta llega a FC 26: EA celebra el cumpleaños de FUT con nuevas leyendas de la Serie A

La celebración del Cumpleaños de FUT ya está aquí y EA Sports FC 26 lo festeja a lo grande. Para conmemorar el 17.º aniversario de Football Ultimate Team, el juego recibe nuevas cartas especiales, evoluciones inéditas y la llegada de leyendas del fútbol que marcaron época en la Serie A. Entre ellas destaca el debut del ícono Gabriel Batistuta, acompañado por tres nuevos héroes: Esteban Cambiasso, Andrea Barzagli y Mario Mandžukić.

El evento especial ya está disponible dentro del modo Ultimate Team, permitiendo a los jugadores conseguir cartas temáticas con mejoras de 5 estrellas y nuevas opciones de personalización. Además, la celebración introduce la Pastelería de Cumpleaños de FUT, una mecánica que permite crear y evolucionar jugadores para adaptarlos al estilo de juego de cada usuario.

La figura principal del evento es Batistuta, una de las grandes leyendas del fútbol italiano. El histórico delantero brilló con la ACF Fiorentina, donde se convirtió en su máximo goleador en Serie A, superando la barrera de los 100 goles. Más tarde, su talento lo llevó a la AS Roma, equipo con el que conquistó el Scudetto y terminó de consolidar su legado como uno de los delanteros más letales de su generación.

Junto a él llegan otros nombres que marcaron historia en Europa. Cambiasso fue una pieza clave del Inter de Milán, club con el que superó las 300 apariciones y conquistó múltiples títulos, incluida la UEFA Champions League en 2010. Por su parte, Barzagli se consolidó como uno de los defensores más sólidos de Italia durante su etapa en la Juventus FC, mientras que Mandžukić dejó huella en el FC Bayern Munich y también en la Juventus, destacando incluso en una final de Champions.

En cuanto a contenido, los jugadores del Cumpleaños de FUT estarán disponibles en paquetes en dos fases: Equipo 1 del 6 al 13 de marzo y Equipo 2 del 13 al 20 de marzo. Además, las nuevas evoluciones permitirán modificar los estilos de juego de las cartas para crear versiones personalizadas dentro del equipo.

Con nuevas leyendas, mecánicas frescas y un homenaje a la historia de Ultimate Team, EA Sports FC 26 convierte el aniversario de FUT en una auténtica fiesta para los fans del fútbol virtual.