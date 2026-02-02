EA Sports FC 26 confirma nuevas actualizaciones que AFECTARÁN al Modo Carrera

Tal y como ocurre cada 30 días, el EA Sports FC 26 , videojuego perteneciente a Electronic Arts, ha tenido una nueva actualización que forma parte de las mejores que el producto tiene constantemente para consentir a sus seguidores y usuarios. Ahora, esta guarda estrecha relación con el Modo Carrera.

Como sabes, el Modo Carrera se ha convertido en uno de los modos de juego más interesantes y buscados por los usuarios de este videojuego, siendo el segundo más importante por debajo del Ultimate Team. Ahora bien, ¿qué modificaciones tendrá este modo, de acuerdo con las actualizaciones del EA Sports FC 26?

¿Cuáles son las nuevas actualizaciones del EA Sports FC 26 en el Modo Carrera?

Será durante febrero del 2026 que el EA Sports FC 26 tendrá como actualización principal un ajuste en el Modo Carrera, mismo que, a partir de este mes, tendrá la posibilidad de hacer que el usuario elija la disposición de cada uno de sus jugadores al momento de negociar sus contratos.

✅ ¡PRÓXIMAMENTE! Nueva Actualización del mes de Febrero en el #FC26



La mayor novedad para Modo Carrera es que ahora podremos elegir la disposición de los jugadores a la hora de negociar sus Contratos, estas serán las opciones:



⏸️ Normal: Los factores como el tiempo de juego… pic.twitter.com/vXytdOmWXg — modocarrera_07 (@MCFifa_Colombia) January 29, 2026

Dicho esto, los jugadores tendrán una disposición “normal” cuando los factores como el tiempo de juego influyan directamente a la hora de renovar el contrato con el club. No obstante, tendrán una disposición “indulgente” siempre y cuando estos tengan la disposición de renovar su contrato.

Con esta modificación, Electronic Arts espera que el EA Sports FC 26 sea aún más realista de acuerdo con la percepción de sus seguidores. De la misma forma, el Modo Carrera espera atraer a más usuarios a meses para que llegue el nuevo EAFC 27, el cual llegaría a mediados de año.

¿Qué jugador mexicano destaca en el EA Sports FC 26?

De acuerdo con las últimas actualizaciones que se han realizado, futbolistas como Julián Quiñones y Gilberto Mora suman medias realmente interesantes que podrían aumentar si es que se entrenan correctamente en el Modo Carrera . Del mismo modo, existen otros ejemplos como Erik Lira y Raúl Rangel que también tienen progresos decentes.