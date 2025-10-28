Battlefield REDSEC y la Temporada 1 de Battlefield 6: una nueva era de guerra total llega gratis

Electronic Arts y Battlefield Studios dieron un paso más en la evolución de la icónica franquicia con el lanzamiento de Battlefield REDSEC, un juego gratuito que ofrece nuevas formas de experimentar el universo de Battlefield. Este título presenta un Battle Royale con 100 jugadores, un modo competitivo por escuadrones llamado Eliminación, y la expansión de Portal, permitiendo a los jugadores crear experiencias personalizadas dentro del sandbox de Fort Lyndon, un mundo completamente destruible inspirado en California.

REDSEC llega acompañado de la Temporada 1 de Battlefield 6, titulada Operaciones Rebeldes, que ofrece nuevos mapas, armas y modos de juego. Entre las novedades destaca el mapa Blackwell Fields, diseñado para combates tácticos y multijugador de corto alcance, y el modo Punto de Impacto, que enfrenta a equipos pequeños en rondas rápidas centradas en un único objetivo. Además, la temporada incluye un Pase de Batalla con 100 niveles, caminos de progresión y contenido premium para los jugadores más dedicados.

El modo Eliminación eleva la intensidad de la competencia por escuadrones, con ocho equipos de cuatro jugadores enfrentándose en rondas de cinco minutos con objetivos dinámicos y variables. Mientras tanto, Portal permite personalizar escenarios y crear experiencias únicas de juego, ofreciendo infinitas posibilidades para la comunidad.

La Temporada 1 también anticipa dos contenidos más para finales de 2025: Resistencia de California (18 de noviembre), con un nuevo mapa y modo Sabotaje, y Ofensiva Invernal (9 de diciembre), con eventos especiales de temporada. Todas las funciones que impactan la jugabilidad son gratuitas o desbloqueables dentro del compromiso de EA con un juego justo y accesible para todos.

“Battlefield REDSEC y la Temporada 1 son la culminación de nuestra hoja de ruta más ambiciosa, ofreciendo nuevas formas de jugar y experimentar la franquicia”, comentó Vince Zampella, Vicepresidente Ejecutivo de Battlefield.

Battlefield REDSEC y Battlefield 6 están disponibles desde hoy en PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC (Steam, EA App, Epic Games Store), listos para que los jugadores de todo el mundo se unan a la batalla.