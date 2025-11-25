Colombiano se convierte en el segundo refuerzo de equipo de la Liga MX

El conjunto de los Gallos Blancos de Querétaro tendrá su segundo refuerzo para el Torneo Clausura 2026 y será el colombiano Bayron Duarte, lateral derecho de 22 años que llega procedente del Atlético Bucaramanga.

El periodista César Luis Merlo declara que fuentes cercanas al club aseguraron que el acuerdo entre Bayron Duarte y la directiva de Querétaro está cerrado. La única cuestión pendiente es definir la duración del contrato, aunque no existe riesgo de que la operación se frustre. El defensor firmará un compromiso a largo plazo, consolidándose como una apuesta estratégica de futuro para la institución.

Duarte llega como jugador libre luego de concluir su etapa en el conjunto del Atlético Bucaramanga, el único equipo en el que había jugado hasta ahora. Con el club colombiano acumuló 32 partidos oficiales y más de dos mil minutos en la Primera División, donde se distinguió por su velocidad, intensidad y capacidad para incorporarse al ataque.

¿Quién es el otro refuerzo del Querétaro?

Hace unos días se anunció, no en forma oficial, que los Gallos Blancos de Querétaro habían fichado al defensor argentino Lucas Abascia como su primer refuerzo para el Clausura 2026. El zaguero de 29 años llega en condición de libre tras concluir su contrato en Sudamérica, y se convirtió en la primera apuesta de la directiva en la reestructuración del plantel.

Abascia, de perfil aguerrido y con experiencia en ligas como la argentina y la chilena, destaca por su fortaleza física, liderazgo en la zaga y capacidad para ordenar la defensa. Su llegada responde a la necesidad del club de reforzar la línea baja, luego de un torneo en el que la solidez defensiva fue uno de los principales retos.

¿Quién será el nuevo técnico del Querétaro para el Clausura 2026?

Tras la salida de Benjamín Mora del banquillo de los Gallos Blancos de Querétaro, la directiva analiza opciones para definir al nuevo estratega. De acuerdo con distintos medios, dos nombres aparecen como principales candidatos: Vicente Sánchez, exentrenador de Cruz Azul, quien aporta experiencia en el futbol mexicano y conocimiento del entorno local; y Javier Sanguineti, técnico uruguayo con trayectoria en Sudamérica, reconocido por su estilo táctico ordenado y capacidad para potenciar planteles competitivos. Ambos perfiles representan alternativas sólidas para encabezar el proyecto queretano en el Clausura 2026, buscando estabilidad y mejores resultados en la Liga BBVA MX.

