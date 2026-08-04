Beast of Reincarnation presenta una propuesta visualmente hermosa

De los desarrolladores de la exitosa saga Pokémon, Game Freak da un paso fuera de su franquicia más famosa para presentar un RPG de acción que sorprende desde el primer momento.

Aquí no hay combates por turnos ni captura de criaturas; en su lugar, encontramos una aventura ambientada en el año 4026, donde un Japón devastado lucha por sobrevivir a una plaga que ha corrompido la naturaleza y a todos los seres vivos.

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La protagonista es Emma, quien emprende un peligroso viaje junto a Koo, un fiel compañero con apariencia de perro lobo que será fundamental durante el combate. En el camino también conoceremos a Kagura, una joven huérfana que ayuda con tareas dentro del campamento, como preparar alimentos y fortalecer al grupo, además de Brad, el conductor de la unidad móvil que sirve como base de operaciones y comerciante para vender o comprar los objetos que encontremos durante la aventura.

La misión es clara: viajar hasta La Capital, derrotar a los poderosos Nushi y enfrentarse a la Bestia de la Reencarnación para devolver la esperanza a los pocos humanos que aún sobreviven, siguiendo las órdenes del misterioso Administrador.

Uno de los aspectos que más nos gustó fue su sistema de combate. Aquí no basta con atacar sin pensar. Cada enemigo obliga a estudiar sus movimientos, esquivar en el momento justo y aprovechar cada oportunidad para contraatacar. La inspiración en los soulslike es evidente, pero Beast of Reincarnation apuesta por un ritmo mucho más dinámico y agresivo, donde la movilidad constante es esencial para mantenerse con vida.

Además, Koo no es un simple acompañante. Sus habilidades se integran perfectamente al combate, permitiendo crear estrategias y facilitando enfrentamientos que, de otra forma, serían mucho más complicados.

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La narrativa apuesta por el misterio y va revelando poco a poco la historia del mundo a través de la exploración, los personajes y los escenarios. Es un juego que recompensa la curiosidad del jugador y constantemente invita a desviarse del camino principal para descubrir nuevos secretos.

Y precisamente la exploración es otro de sus grandes aciertos. Cada zona está diseñada para esconder rutas alternativas, mejoras para Emma y Koo, así como recompensas para quienes se toman el tiempo de investigar cada rincón. Todo esto está acompañado por una dirección artística espectacular que combina paisajes hermosos con escenarios decadentes, creando una identidad visual muy marcada.

En Azteca Esports tuvimos la oportunidad de jugar Beast of Reincarnation antes de su estreno y terminó sorprendiéndonos mucho más de lo esperado. Game Freak demuestra que puede hacer mucho más que Pokémon, entregando un RPG de acción sólido, desafiante y con una identidad propia.

Si el estudio logra pulir los aspectos técnicos antes del lanzamiento, estamos convencidos de que Beast of Reincarnation puede convertirse en una de las grandes revelaciones del año.