3 puntos que tal vez no conocías de la llegada del EA Sports FC 27; ¿cuándo se estrena?

Comienza la cuenta regresiva para el lanzamiento de uno de los videojuegos más esperados de este año. Electronic Arts se dice listo para lanzar el EA Sports FC 27, motivo por el cual en los próximos párrafos podrás conocer más detalles respecto a este juego de futbol.

Alianza Caliente.MX | Selección Nacional

Y es que, después de las constantes críticas que la edición anterior tuvo de parte de cientos de usuarios, Electronic Arts ha sacado la casa por la ventana a través de un EA Sport FC 27 que promete ser uno de los mejores de todos los tiempos por las características que tenga.

3 cosas que no sabías del EA Sports FC 27

Vuelve la Liga BBVA MX: Después de muchos años de espera, la Liga BBVA MX volverá al EA Sports FC 27 en una de las noticias más importantes, al menos, para la comunidad latinoamericana, la cual podrá disfrutar de este torneo a partir de la próxima edición.

Después de muchos años de espera, la en una de las noticias más importantes, al menos, para la comunidad latinoamericana, la cual podrá disfrutar de este torneo a partir de la próxima edición. Llega del Mundo Abierto: La modalidad Mundo Abierto será, posiblemente, la característica más llamativa de este EA Sports FC 27 considerando que, a partir de ahora, el usuario podrá hacer que su jugador vista o se comporte de acuerdo a especificaciones otorgadas por él.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Reforzamiento del Modo Carrera: Se trata de un evento que ha evolucionado con el paso de los años y que, para esta edición, EA apostará por matices mucho más específicos, los cuales prometen que la experiencia del usuario sea aún más real como técnico de su club favorito.

¿Cuánto costará el EA Sports FC 27 y cuándo se lanzará al mercado?

Estamos a unas semanas para el lanzamiento oficial del EA Sports FC 27, pues de acuerdo con Electronic Arts el videojuego saldrá a la venta el próximo 25 de septiembre; es decir, una vez iniciadas las temporadas en Europa, con un costo aproximado de 80 dólares para la PlayStation 5.