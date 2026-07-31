SNK revive al legendario tanque SV-001 de Metal Slug para celebrar los 30 años de la franquicia

SNK continúa celebrando el 30.º aniversario de Metal Slug con un anuncio que seguramente despertará la nostalgia de toda una generación. La compañía, en colaboración con Wave Corporation, confirmó el relanzamiento del SV-001, el tanque más emblemático de la franquicia, en una edición conmemorativa que llegará a finales de 2026.

Te puede interesar: Crazy Taxi: World Tour abrirá su primera prueba multijugador antes de su lanzamiento en 2027

La réplica corresponde al modelo que debutó originalmente en 2015 y que volvió al mercado en 2017 debido a su popularidad. Ahora regresa con una nueva producción para conmemorar tres décadas de una de las series más queridas de los videojuegos de acción arcade.

El modelo reproduce con gran fidelidad el diseño del clásico tanque en una escala 1/24, alcanzando aproximadamente 12 centímetros de longitud. Además, está pensado para ser accesible tanto para coleccionistas experimentados como para quienes desean iniciarse en el modelismo, ya que utiliza un sistema snap-fit, permitiendo ensamblarlo sin necesidad de pegamento.

Esta edición especial conserva el característico color caqui del lanzamiento original e incorpora una hoja de calcomanías para personalizar los detalles finales del vehículo.

Te puede interesar: Batman: Caped Crusader - Chronicles llegará en exclusiva a Amazon Luna junto con la segunda temporada de la serie

Características del SV-001 conmemorativo



Escala 1/24 (aproximadamente 12 cm).

(aproximadamente 12 cm). Sistema de ensamblaje snap-fit , sin necesidad de pegamento.

, sin necesidad de pegamento. Color caqui clásico inspirado en la versión original.

Incluye hoja de calcomanías.

Fabricado por Wave Corporation bajo licencia oficial de SNK.

El modelo estará disponible en preventa a partir de diciembre de 2026 en Japón, con un precio sugerido de 5,280 yenes, aunque todavía no se han anunciado detalles sobre su distribución internacional.

Con este lanzamiento, SNK continúa ampliando las celebraciones por el aniversario de Metal Slug, una franquicia que marcó la historia de los arcades gracias a su inconfundible estilo artístico, su humor y su frenética acción, y que sigue conquistando tanto a nuevos jugadores como a veteranos coleccionistas.