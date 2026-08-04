Crimson Moon revela fecha de lanzamiento y apuesta por acción brutal con una banda sonora de metal

ProbablyMonsters confirmó que Crimson Moon, su nuevo RPG de acción con ambientación gótica, estará disponible el 1 de septiembre de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam y Epic Games Store. El título llegará con un precio de 19.99 dólares, buscando ofrecer una experiencia de alta calidad a un costo competitivo.

The hunt begins September 1 ⚔️



Become a Nephilim and reclaim the fallen city of Gildenarch when Crimson Moon launches on PC, PlayStation 5, and Xbox.



Watch the full Release Date Trailer: https://t.co/cKG7v1J8jZ pic.twitter.com/GCofcMAkSE — Crimson Moon (@CrimsonMoonPM) August 4, 2026

El anuncio estuvo acompañado por un nuevo tráiler de gameplay que muestra el intenso sistema de combate del juego y también presentó la Edición Deluxe, disponible por 29.99 dólares. Esta versión incluirá el conjunto de Armadura Ceremonial, el aspecto de arma Hacha de los Dioses y acceso a una futura expansión de pago que llegará después del lanzamiento.

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En Crimson Moon, los jugadores asumirán el papel de los Nephilim, guerreros nacidos de la unión entre humanos y ángeles, cuya misión será proteger a la humanidad de una invasión demoníaca. La aventura se desarrolla en la ciudad de Gildenarch, una metrópoli devastada por las fuerzas del infierno, donde cada misión pondrá a prueba la habilidad del jugador mediante combates rápidos, precisos y una profunda progresión de habilidades.

El juego está diseñado para disfrutarse tanto en solitario como en modo cooperativo para dos jugadores. A lo largo de la campaña será posible recorrer tres grandes distritos de la ciudad, enfrentarse a poderosos enemigos y derrotar a enormes jefes mundiales. Solo quienes logren superar estos desafíos podrán acceder al enfrentamiento final contra la máxima amenaza del juego.

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Uno de los aspectos más llamativos de Crimson Moon será su apartado musical. ProbablyMonsters reunió a reconocidos músicos del género metal para crear temas originales que acompañarán las batallas más importantes. Entre los artistas participantes destacan HEALTH, Jared Dines, Misha Mansoor (Periphery) y Ricky Armellino (Ice Nine Kills), quienes compusieron canciones exclusivas para los enfrentamientos contra los jefes principales.

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El estudio aseguró que, antes del lanzamiento, irá publicando adelantos de estas composiciones en sus redes sociales para que los jugadores conozcan el tono musical que acompañará la aventura.

Con una propuesta que mezcla acción intensa, progresión RPG, estética inspirada en el Alto Renacimiento y una poderosa banda sonora de metal, Crimson Moon busca convertirse en una de las sorpresas del otoño. Su combinación de precio accesible, cooperativo y un estilo visual oscuro lo convierten en un título a seguir de cerca para los fanáticos del género.