Joakim Soria llega a un acuerdo para seguir en las Grandes Ligas de Beisbol

Con 36 años de edad Joakim Soria continuará su carrera en el beisbol de las Grandes Ligas luego de llegar a un acuerdo con los Diamantes de Arizona, el veterano relevista, quien a lo largo de los años se ha consolidado como un pitcher confiable para salir del bullpen, defenderá su octava franela en MLB.

Luego de pasar las dos últimas temporadas en los Atléticos de Oakland, Joakim Soria regresa a la Liga Nacional para reforzar el cuerpo de relevistas de los Diamantes de Arizona, donde haría mancuerna con otro pelotero azteca, Humberto Castellanos, quien apenas la semana pasada fue reclamado por el equipo del mánager Torey Lovullo.

Soria va por su temporada número 14 en el beisbol de la Gran Carpa. El Látigo de Monclova debutó en la ya lejana temporada de 2007 con los Reales de Kansas City, equipo con el que pasó sus primeros 5 años como ligamayorista, para luego emprender un largo camino en la MLB defendiendo las franelas de los Rangers de Texas, Tigres de Detroit, Piratas de Pittsburgh, Cerveceros de Milwaukee, Medias Blancas de Chicago y Atléticos de Oakland.

“Mucho trabajo durante toda mi carrera, sacrificar cosas que me gustaban hacer pero que no me ayudarían en mi carrera y confiar en mi talento, eso me ha traído hasta aquí", declaró Soria.

En 13 temporadas en Grandes Ligas, Soria suma un total de 732 partidos. Su marca es de 35 victorias por 41 derrotas con una efectividad de 3.01 carreras por partido y un total de 223 salvamentos, encabezando en esta estadística a los mexicanos con más rescates en MLB, seguido por Roberto “Cañoncito” Osuna que tiene un total de 155.

<b>MEXICANOS CON MÁS RESCATES EN MLB</b>

# Nombre Salvados

1 Joakim Soria* 223

2 Roberto Osuna* 155

3 Aurelio López 93

4 Sid Monge 56

5 Juan Acevedo 53

6 Vicente Romo 52

7 Enrique Romo 52



8 Horacio Piña 38

9 Salomé Barojas 35

10 Fernando Salas 30

*Activos en MLB