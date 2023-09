Ben Shelton derrota a Tommy Paul y jugará cuartos en el US Open

Ben Shelton, el tenista de moda en los Estados Unidos, se impuso a su coterráneo, Tommy Paul, en los Octavos de Final del US Open. Con parciales de 6-4, 6-3, 4-6 y 6-4, el prodigio de la Universidad de Florida se vengó de la derrota sufrida a manos del propio Paul en el Australian Open.

La diestra del joven tenista con cara de bebé y cuerpo de linebacker funciona a modo de bazuca cuando va al servicio. Shelton deleitó a quienes se dieron cita en el Arthur Ashe, entre ellos Aaron Rodgers, con dos saques de 240 kilómetros por hora. Normal.

Te puede interesar: ¿Cuándo pelea Canelo Álvarez? Peleas de box en el mes de septiembre del 2023

Fueron 16 los aces disparados por un inspirado Shelton a lo largo de la tarde neoyorkina. En el quinto juego del cuarto set requirió de cuatro servicios sin devolución para ponerse arriba 4-1. Sin embargo, el siempre difícil de matar Paul luchó para llevarse dicho parcial y forzar un cuarto.

“Aprendí que no solo soy un jugador de tenis. No solo brindo espectáculo sobre la cancha. Trato a la gente de la forma correcta y creo impacto... espero que haya mucha gente joven que desarrolle una pasión por el tenis cuando me ven”, dijo Shelton en la entrevista pospartido.

La victoria coloca al tenista de 20 años en los Cuartos de Final de un major por segunda vez en el año. Paul lo privó de jugar las Semifinales de Australia contra Novak Djokovic.

Frances Tiafoe será el siguiente reto de Ben Shelton

Hace no mucho, el tenis estadounidense carecía de caras reconocibles con las que el público neoyorkino pudiese conectar. eso ha cambiado. El martes 5 de septiembre, Ben Shelton y Frances Tiafoe prometen sacar chispas en busca de un puesto en la Semifinal.

El año pasado, Tiafoe se impusó a Andrey Rublev en tres sets para instalarse en la antesala de la Final, instancia donde finalmente salió por la puerta de atrás luego de caer a manos del eventual campeón Carlos Alcaraz.

Tenemos representante americano asegurado para la siguiente fase. El tenis de los Estados Unidos vuelve a sonreír.

Te puede interesar: Pelea extrema de Checo Pérez con los pilotos de Ferrari