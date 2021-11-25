El Betis de Andrés Guardado y Diego Lainez avanza en la Europa League

El Real Betis, conducido técnicamente por el Ingeniero Manuel Pellegrini, selló su pase a la próxima rodan de la Europa League, a falta de una fecha para el cierre de los grupos. El equipo verdiblanco cuenta en su plantilla con los mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez se impuso por 2 a 0 antes el Ferencváros de Hungría

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El encuentro

El primer tiempo encontró al Betis arriba en el marcador muy temprano. Al minuto 5, Joaquín mete servicio y Cristian Tello define para poner el 1 por 0. Luego el partido se puso peleado en el medio campo con algunas situaciones poco claras para ambos equipos.

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Para la parte complementaria, al minuto 52, Sergio Canales, marcó un golazo de pierna zurda. Sacó disparo afuera del área, para vencer al guardameta y para poner el marcador dos goles por cero.

El ingreso de los mexicanos

Finalmente llegarían los cambios, donde Andrés Guardado ingresó de cambió al minuto 67, y al minuto 70, entró el mexicano Diego Lainez, por el capitán Joaquín, quién dejó el gafete al mexicano Andrés Guardado y después se fue ovacionado por el público del Benito Villamarín.

Al 74, Tiro de esquina a favor del Betis, y Guardado tuvo el tercer gol del partido. El principito llega muy incómodo y no pudo bajar su cabezazo, la pelota se fue por encima del arco del Ferencváros.

Al minuto 85, Lainez, tuvo una oportunidad de gol. El mexicano ingresó al área, recortó, pero al momento de definir, su disparo fue desviado y llegó sin potencia a las manos del arquero. Incluso en el minuto 90, Lainez intento una jugada más de peligro.

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A pesar de los pocos minutos, Lainez, poco a poco va recuperando la forma futbolística y levanta la mano para ser tomado en cuenta con Pellegrini.

¿Cómo queda el Grupo G?

Con este resultado el equipo Húngaro queda eliminado del torneo, mientras que el Betis asegura el segundo puesto y avanza a los play-offs, ya que con la derrota del Celtic, en los minutos finales de 3 goles por 2 a manos del Leverkusen, quienes terminarán como primeros del grupo, mientras que los escoceses jugarán la UEFA Conference League.

En la última jornada, el Ferencváros recibirá al Leverkusen, mientras que el Celtic de Escocia hará lo propio con el Betis.

