Real Madrid empata ante Betis en la Fecha 33 de LaLiga

El Real Madrid visita a Betis en la Jornada 33 de LaLiga de España. Dirigidos por Álvaro Arbeloa, el cuadro Merengue encara el partido en el Estadio La Cartuja de Sevilla tras haberle ganado al Alavés en la fecha anterior. Por su parte, el cuadro verdiblanco comandado por Manuel Pellegrini llega de vencer al Girona en su duelo a media semana.

Para el duelo de este viernes, el mexicano Álvaro Fidalgo salta a la cancha como titular en el Estadio La Cartuja, desde su llegada a España, el mediocampista tiene registro de 10 partidos con el cuadro verdiblanco.

Alineaciones Betis vs Real Madrid

Real Betis: Valles, Bellerín, Bartra, Natan, Ricardo, Amrabat, Fornals, Fidalgo, Antony, Ez Abde y Bakambu.

Real Madrid: Lunin, Trent, Rüdiger, Huijsen, Mendy, Bellingham, Valverde, Thiago, Brahim, Mbappé y Vini Jr.