Billy Joe Saunders se podría retirar después de la pelea con el Canelo

Billy Joe Saunders, pugilista británico, analiza la posibilidad de retirarse del boxeo profesional tras la lesión en el ojo que sufrió en su combate contra Saúl “Canelo” Álvarez. En el octavo round, el mexicano golpeó con un gancho el rostro de su rival y le provocó una triple fractura en la cuenca del ojo que le impidió seguir en la pelea.

Revive el round 8, cuando Canelo Álvarez fractura a Saunders

Billy Joe Saunders relató a TalkSport, medio deportivo británico, como fueron los segundos después del golpe: “Pude ver doble o triple todo el tiempo y me di cuenta, después de 30 segundos, lo que le había pasado a mi ojo”, mencionó el boxeador del peso wélter de 31 años de edad, que registra 30 peleas ganadas y una perdida.

El golpe en el hueso debajo del ojo lo obligó a una intervención quirúrgica para reconstruir el hueso con placas y otro elementos de metal. “Fui a una cirugía. La cuenca del ojo se fracturó en tres partes y tengo algunas láminas. Ahora soy como Terminator; tuvieron que llenarme el ojo de metal”, comentó Billy Joe Saunders.

La decisión del retiro la tomará con su padre

“Tengo 31 años. Si no vuelvo a trabajar, quiero sentarme, relajarme; puedo hacerlo. He invertido mucho tiempo en el boxeo y he pagado mis deudas. El deporte ha sido muy bueno conmigo; así que tengo que sentarme y ver mis opciones. Dependerá más o menos de mi papá en la conversación. Si dice ´déjalo, hijo. No vuelas más` entonces lo haré”, confesó Billy Joe Saunders.

El triunfo de Saúl “Canelo” Álvarez a Billy Joe Saunders significó que consiguiera su tercer título mundial en las 168 libras. Al pugilista mexicano le falta un cuarto cinturón para unificar los campeonatos en el peso súper mediano. Caleb Plant es el actual campeón de la Federación Internacional de Boxeo, rival que buscará el oruindo de Guadalajara para ser campeón absoluto en su categoría.