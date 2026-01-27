SNK lanza FATAL FURY: City of the Wolves Legend Edition y da inicio a la Temporada 2 con Kim Jae Hoon

SNK Corporation anunció el lanzamiento de FATAL FURY: City of the Wolves Legend Edition, una edición integral que celebra el inicio de la Temporada 2 del aclamado juego de peleas. Esta versión incluye el juego base, el Pase de Temporada 1 y el Pase de Temporada 2, ofreciendo la forma más completa y accesible de entrar al universo de Fatal Fury. La Legend Edition ya se encuentra disponible por $49.99 USD.

El lanzamiento coincide con la llegada del primer peleador descargable de la Temporada 2: Kim Jae Hoon, especialista en taekwondo y uno de los personajes más recordados de la franquicia, quien regresa tras más de 25 años desde su debut en GAROU: Mark of the Wolves (1999). Kim Jae Hoon abre una temporada que contará con seis personajes, lanzados de manera mensual. La alineación confirmada incluye a Nightmare Geese, Blue Mary y Wolfgang Krauser, además de dos luchadores misteriosos que serán revelados más adelante.

Para quienes ya cuentan con el juego, el Pase de Temporada 2 también puede adquirirse de forma individual por $19.99 USD, otorgando acceso a todos los personajes y contenidos que se publiquen a lo largo de esta nueva etapa.

La Temporada 2 no solo suma combatientes, sino que arranca con una actualización de balance global que ajusta a toda la plantilla y al sistema de combate. Estos cambios, desarrollados a partir del feedback de la comunidad, buscan reforzar la profundidad estratégica y la competitividad del título, manteniendo su identidad basada en el dinámico Sistema REV, su estilo artístico distintivo y controles accesibles tanto para novatos como para veteranos.

Kim Jae Hoon llega acompañado de nuevas historias en los modos Arcade y Episodes of South Town (EOST). En EOST, el luchador protagoniza una aventura RPG para un solo jugador que explora su conflicto interno y su relación con su hermano Dong Hwan, mientras que en Arcade se une al torneo King of Fighters para definir su propio camino como peleador.

Fatal Fury: City of the Wolves sigue on fire en el mundo de los Esports

El inicio de la Temporada 2 también marca el arranque del SNK World Championship 2026, un circuito global de torneos con una bolsa total de 4.1 millones de dólares, consolidando a FATAL FURY: City of the Wolves como un pilar competitivo dentro de los juegos de pelea.

Con la Legend Edition, SNK refuerza su compromiso con la evolución constante de la franquicia, ofreciendo más contenido, soporte competitivo y una experiencia integral que honra el legado de Fatal Fury mientras mira hacia el futuro.