¡AGOTADOS! ¿Cuánto costaban los boletos para Canelo vs Scull en Arabia Saudita?

En un destino exótico como Arabia Saudita, Saúl Álvarez encara su primera pelea profesional fuera de México y Estados Unidos, donde va a tener como rival al cubano William Scull en la ciudad de Riyadh en un combate por el campeonato indiscutible de peso supermediano.

Con una marca de 62 victorias, de las cuales 39 han sido por la vía del nocaut, 2 empates y 2 derrotas, ‘Canelo’ tiene como contrincante a un peleador invicto que tiene una racha de 23 victorias con 9n nocauts en su cuenta. Sin embargo, el boxeador mexicano que ostenta los títulos del CMB, AMB y la OMB en las 186 libras es amplio favorito para ganar la pelea en la ANB Arena el próximo sábado 3 de mayo.

Mediante redes sociales, se dio a conocer que los boletos para el evento ya se encuentran agotados para ver la pelea de ‘Canelo’ vs Scull en una cartelera que también incluye la participación de otros boxeadores mexicanos como Jaime Munguía, que va a pelear ante Bruno Surace y Marco Verde, quien tiene como contrincante a Michel Polina.

— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) May 1, 2025