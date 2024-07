Boletos para ver a Puebla vs Inter Miami superan los 150 mil pesos

De cara al inicio de la Leagues Cup 2024, torneo que pone pausa a la actividad de la Liga BBVA MX tras la Jornada 4 del campeonato local, el Club Puebla debuta en el torneo ante los equipos de la Major League Soccer enfrentando al Inter Miami.

Liderados por Lionel Messi y teniendo a Gerardo Martino como entrenador, el conjunto de ‘Las Garzas’ comienza la defensa del título recibiendo a ‘La Franja’ en la cancha del Chase Stadium y los boletos para el compromiso correspondiente a la Jornada 1 de la Fase de Grupos ya se encuentran disponibles.

La boletera encargada de las entradas, ya puso a la venta los boletos para el juego del Inter Miami ante el equipo comandado por José Manuel de la Torre, no obstante, los precios han llamado la atención ya que en el sitio de venta van desde los $55 hasta los $10 mil dólares, aproximadamente poco más de 180 mil pesos mexicanos, mientras que la entrada más barata es de mil pesos.

Cabe mencionar, que dicha plataforma permite la reventa de boletos adquiridos con anterioridad, es decir, en caso de comprar entradas, es posible ponerlas a la venta en la misma página con un costo distinto.

Partidos de Leagues Cup por TV Azteca

La Fase de Grupos de la Leagues Cup 2024 va a ser transmitida por TV Azteca. Durante la primera etapa de la competencia, vas a poder ver los juegos de Austin vs Pumas, New England vs Mazatlán, Real Salt Lake vs Atlas y Tigres vs Puebla por la señal de Azteca 7.

