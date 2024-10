¿Quién lo hubiera imaginado? Bolivia con boleto directo para la Copa del Mundo 2026

Después de 9 fechas jugadas, la mitad del recorrido, en la eliminatoria de la CONMEBOL rumbo a la Copa del Mundo 2026 que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá, ha tenido un giro, Bolivia ha escalado posiciones de manera vertiginosa y se ha asegurado, por ahora, un lugar directo al Mundial. La Verde, que inició la competencia con pie izquierdo, ha logrado tres victorias consecutivas que la han catapultado al sexto lugar de la tabla.

Bolivia es la gran sorpresa en la eliminatoria de CONMEBOL

La selección boliviana, dirigida por Óscar Villegas, ha demostrado una fortaleza sorprendente en la altura de La Paz, donde ha superado a rivales de peso como Colombia. Este triunfo ante los cafeteros ha sido la cereza en el pastel en una campaña que ha sorprendido a propios y extraños.

Por su parte, Chile sigue sumido en una crisis futbolística. La Roja ha encadenado una serie de derrotas que la han llevado al fondo de la tabla. La derrota ante Brasil ha sido un duro golpe para el equipo de Ricardo Gareca, que deberá trabajar arduamente para revertir esta situación.

Perú, en tanto, ha conseguido un valioso triunfo ante Uruguay gracias a un gol de cabeza de Miguel Araújo en los últimos minutos del partido. Esta victoria ha permitido a la Bicolor salir del último lugar de la tabla.

Brasil, por su parte, ha logrado una importante victoria ante Chile, pero aún tiene trabajo por delante para consolidarse en los puestos de clasificación directa. La Canarinha, que ha mostrado algunas dudas en su juego, deberá mejorar su rendimiento si quiere asegurar su lugar en el Mundial.

Por su parte, Argentina, con Lionel Messi como capitán, sigue en la cima de la tabla con 19 unidades luego de empatar 1-1con Venezuela en un campo que perjudico el accionar de los dos conjuntos.

La Vinotinto completó cinco partidos sin ganar en las eliminatorias desde la goleada por 3-0 infligida a Chile el 17 de octubre de 2023. Desde entonces empató 0-0 con Ecuador, 1-1 en Lima con Perú, cayó por 4-0 ante Bolivia y cedió un 0-0 a Uruguay.

Aún así, con 11 puntos se aferra al séptimo puesto, que ofrece un juego de repesca para el Mundial.

Posiciones y próximos encuentros de la eliminatoria de CONMEBOL

Argentina – 19 puntos

Colombia – 16 puntos

Uruguay – 15 puntos

Brasil – 13 puntos

Ecuador – 12 puntos

Bolivia – 12 puntos

Venezuela – 11 puntos

Paraguay – 10 puntos

Perú – 6 puntos

Chile – 5 puntos

Jornada 10 (15 de octubre)

Colombia vs Chile

Paraguay vs Venezuela

Uruguay vs Ecuador

Argentina vs Bolivia

Brasil vs Perú