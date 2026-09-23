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CONFIRMADO: El Clásico Joven entre Cruz Azul y Club América se volverá a jugar

El conjunto azulcrema tendrá otra oportunidad y buscará venganza tras ser derrotado en la jornada 8 por la Máquina

CONFIRMADO: El Clásico Joven entre Cruz Azul y Club América se volverá a jugar
CONFIRMADO: El Clásico Joven entre Cruz Azul y Club América se volverá a jugar|Club América

Escrito por: José Alejandro | DR

En la jornada 8 del Apertura 2026 se enfrentaron Cruz Azul y América, en una edición más del Clásico Joven, encuentro del que la Máquina salió avante tras derrotar al acérrimo rival por marcador de 4-3, en lo que se consideró un partidazo. No obstante, el conjunto azulcrema buscará venganza, pues el encuentro se volverá a jugar.

Se confirmó que la Máquina y las Águilas se volverán a enfrentar, pero esta vez no en la Liga BBVA MX, sino en un partido amistoso que sostendrán este 1 de octubre. Lo anterior, por la Fecha FIFA de finales de septiembre y principios del décimo mes, en el que México tendrá 4 duelos, los cuales serán transmitidos por la señal de Azteca 7 y por el portal web de Azteca Deportes.

Cruz Azul y América Clásico Nacional
Se volverán a enfrentar, pero esta vez no en la Liga BBVA MX, sino en un partido amistoso que sostendrán este 1 de octubre.|Club América

¿Dónde se jugará Cruz Azul vs. América?

Cruz Azul y América se enfrentarán en un partido amistoso este jueves 1 de octubre a las 8:30 de la noche (hora centro de México) en el Snapdragon Stadium de San Diego, California. Incluso, los boletos ya están disponibles.

TE PUEDE INTERESAR:

Los boletos tienen precios que van desde los 56 hasta los 715 dólares; es decir, de 900 hasta los casi 12.5 mil pesos, dependiendo de la zona del estadio.

¿Cómo marchan Cruz Azul y América?

Tras 9 jornadas disputadas del Apertura 2026, el conjunto de la Noria se ubica en la cuarta posición con 15 puntos, producto de 5 partidos ganados y 4 perdidos.

Mientras que el club de Coapa está en el tercer lugar de la tabla general con 17 puntos, producto de 5 encuentros ganados, 2 empatados y solo uno perdido. Es preciso mencionar que las Águilas tienen un duelo pendiente, debido a la fase final de la Leagues Cup 2026.

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