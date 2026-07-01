Delantero estrella del Mundial llegaría al América; esto gastaría el club azulcrema

En medio de un mercado de fichajes, la información circula de arriba para abajo y algunas son falsas alarmas… pero otras realmente son anuncios que tienen mucho de verdad. En este caso se indica que el Club América pujaría fuerte por un elemento mundialista en esta edición 2026. El fichaje sería europeo y proveniente de España. ¿Los azulcremas ficharán a Borja Iglesias?

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¿América fichará a Borja Iglesias para el Apertura 2026?

Esta es la información que precisamente se propagó en horas recientes, sin embargo no se tiene avances importantes, pues en estos momentos el ariete se encuentra disputando el Mundial 2026. En ese sentido, el fichaje luce por lo menos interesante. Y es que aunque el perfil no convenza de primera instancia (según comentarios de algunos aficionados)... es una zona del campo donde se requieren refuerzos.

Ante la baja que existió con Henry Martín por lesión en meses recientes, el club no encontró a un verdadero suplente. Aunque Patricio Salas tuvo buenas presentaciones, no tuvo el peso de su emblema en ataque. Mientras que Raúl Zúñiga fue una de las decepciones del semestre pasado dentro del club de Coapa. Por ello, un refuerzo internacional sería algo positivo.

Ante dicho panorama, América podría realizar un movimiento con su debida dosis de riesgo, pero de un hombre sumamente comprobado. Siendo figura a sus 33 años, podría buscar una última gran experiencia en su carrera. El contrato de Borja Iglesias termina en 2027 con el Celta de Vigo, lo cual permitiría un acuerdo por un precio razonable.

¿Cuánto pagaría América por Borja Iglesias?

Según algunos sitios especializados como Transfermarkt, el convocado por España para la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendría un valor de 2.8 millones de euros. En ese sentido, una buena gestión en las negociaciones podría concretar un fichaje interesante por parte de la directiva del América, misma que no ha anunciado ningún fichaje de cara al inicio del Apertura 2026. Pero por el momento, se espera que este informe siga su cauce en este periodo de transferencias que cierra en agosto para el mercado mexicano.