Borja Yus, entrenador personal: “Hacer los ejercicios del gym en diferente orden es incorrecto”

Muchas personas llegan al gimnasio con una rutina preparada, pero terminan modificándola porque una máquina está ocupada o porque prefieren comenzar con otro ejercicio. Aunque parece un cambio menor, hacerlo constantemente puede afectar el rendimiento y dificultar la evaluación de los avances.

Borja Yus, entrenador personal especializado en trabajo de fuerza, advirtió sobre uno de los errores habituales dentro del gimnasio. El experto explicó que no respetar la planificación puede provocar que la fatiga aparezca antes de los movimientos más importantes.

Sin embargo, la evidencia científica introduce un matiz: el orden parece tener mayor influencia sobre las ganancias de fuerza que sobre el crecimiento muscular.

¿Por qué es incorrecto cambiar el orden de los ejercicios?

“Si cada día que vas al gimnasio haces los ejercicios en un orden diferente, lo estás haciendo mal”, afirmó Borja Yus en un video publicado en sus redes sociales. Según explicó, alterar continuamente la rutina puede hacer que una persona llegue cansada al ejercicio en el que necesita rendir más.

MELBOURNE, AUSTRALIA - FEBRUARY 03: Samantha Johnson works out in the gym on Monday night at Moorabbin ahead of the St Kilda Saints playing their first ever AFLW game, on February 09, 2020 in Melbourne, Australia. (Photo by Darrian Traynor/Getty Images)|Darrian Traynor/Getty Images

El entrenador recomienda mantener, como mínimo, los tres primeros movimientos de la sesión. Estos suelen representar la parte principal del entrenamiento, mientras que los ejercicios accesorios ofrecen un margen mayor para realizar cambios.

Modificar el orden una vez porque una máquina está ocupada no eliminará los avances. El problema aparece cuando sucede en cada sesión, ya que se vuelve más difícil comparar pesos, repeticiones y rendimiento.

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¿Cuál es el orden correcto para entrenar en el gimnasio?

El Colegio Americano de Medicina del Deporte actualizó en 2026 sus recomendaciones sobre entrenamiento de fuerza. El organismo concluyó que el orden puede afectar la fuerza, pero no parece determinar el aumento de masa muscular. La prioridad debe ocupar los primeros lugares de la sesión.

Una rutina podría organizarse de la siguiente manera:



Ejercicios explosivos o que demanden mayor técnica.

Movimiento principal relacionado con el objetivo personal.

Ejercicios multiarticulares.

Movimientos aislados o accesorios.

Trabajo complementario de menor intensidad.

Por ejemplo, una persona que quiere mejorar su sentadilla debería realizarla después del calentamiento. Si primero completa extensiones de cuádriceps, desplantes y prensa, probablemente llegará fatigada al ejercicio principal.

El entrenamiento de fuerza es esencial para la salud física y mental

Qué hacer si la máquina que necesitas está ocupada

Borja Yus propone esperar, compartir la máquina con otra persona o modificar solamente los ejercicios menos importantes. Otra posibilidad es utilizar una variante que reproduzca el mismo patrón de movimiento sin alterar por completo la sesión.

La clave no consiste en seguir una rutina con rigidez absoluta, sino en mantener constantes los ejercicios prioritarios. Registrar el peso, las series y las repeticiones también permite comprobar si existe una progresión real.