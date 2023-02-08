Una botana Fuera De Este Mundo para el Super Bowl LVII | ReniBowl

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TV Azteca Deportes transmitirá el Super Bowl LVII entre Chiefs y Eagles

Como es una costumbre, el Ritual NFL estará en Arizona, para el Super Bowl LVII, entre los Chiefs y los Eagles, encuentro inédito en el Super Domingo de la NFL, por el trofeo Vince Lombardi, y tu podrás disfrutarlo por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de Azteca Deportes.

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