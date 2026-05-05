¿Bowser no era el VILLANO en Mario Bros? Se revela impactante SECRETO sobre este videojuego

Durante décadas se pensó que Bowser era uno de los villanos más grandes que había no solo en el mundo de Mario Bros, sino en cuanto al apartado de los videojuegos se refiere. Sin embargo, recientemente ha surgido un secreto que cambiaría para siempre la forma en cómo se ve a este personaje.

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Bowser es considerado uno de los antagonistas más grandes de todos los tiempos en la industria de los videojuegos; de hecho, así se pudo reflejar en la primera cinta de Mario Bros para los cines. Curiosamente, el creador de este videojuego establecido que, en realidad, este no es un villano.

¿Bowser realmente no es el villano de Mario Bros?

El creador de Super Mario, Shigeru Miyamoto, sorprendió a propios y extraños luego de revelar uno de los secretos más importantes de esta saga de Nintendo, pues reveló que Bowser, en realidad, no es el villano de Mario Bros, sino más bien una especie de antagonista del mismo.

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What are Bowser and Bowser Jr reacting to?



WRONG ANSWERS ONLY!!!!!! #TheSuperMarioGalaxyMovie pic.twitter.com/iVE9CRCltv — EdwardSabaVO (@EdwardSabaVO) April 28, 2026

Fue a través de una entrevista publicada en Nintendo Dream Web que Miyamoto explicó más detalles respecto a la participación de Bowser en Mario Bros, pues de acuerdo con sus palabras, este personaje solamente es el antagonista de la trama, pues en esencia no busca un fin maquiavélico en la misma.

Esta situación, en consecuencia, ha cambiado de forma radical la perspectiva de millones de usuarios que, durante cuatro décadas, pensaron que Bowser era el villano más importante de la saga; sin embargo, su creador espera que, a partir de ahora, este sea más visto como una parte del videojuego y no como alguien a vencer.

¿Qué ocurre en Mario Bros 3 que se relaciona con Bowser?

Esta representación teatral de la que hace mención Miyamoto se refleja con más fuerza en el Mario Bros 3, un videojuego que se piensa como una obra de teatro con cortinas cerrándose y con decoración que representa una simulación, y no un fin en sí mismo para Mario.