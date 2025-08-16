deportes
Nota

Box Azteca: Cartelera, fecha y horario de la función de hoy, Argi Cortés vs Bairon Rodríguez

Este sábado el peleador Argi Cortés nacido en la Ciudad de México regresa al ring para medirse ante un colombiano que quiere impulsar su carrera a través de Box Azteca.

Pelea Argi Cortes 16 de agosto
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Box Azteca
La Casa del Boxeo abre sus puertas este sábado 16 de agosto, para presentar una pelea de alto calibre dentro de los estudios de TV Azteca, en la que se medirán Argi Cortés ante Bairon Rodríguez.

Argi Cortés, con una carrera destacada en la que se ha enfrentado a tipos de primera talla como Junto Nakatani, se presenta en Box Azteca para mostrar todas sus capacidades, aunque el rival no será sencillo, todo esto en la división de los supermoscas.

Así llegan Argi Cortés ante Bairon Rodríguez al combate de este 16 de agosto.

Argi Cortés, oriundo de la Ciudad de México tiene una marca de 27 victorias con 11 nocauts, además de cuatro empates y un par de derrotas.

El peleador supermosca, detuvo la romana en 52.500 kilogramos.

Bairon Rodríguez por su parte, tiene marca de 11 victorias sin nocaut, con tres empates y siete derrotas en lo que va de su carrera.

El colombiano marcó 53 kilos cerrados para concretar el pleito que podrás ver EN VIVO a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación.

En la pelea de respaldo en la división de los ligeros, se enfrentarán Manuel Romero, de Tijuana con récord de 12-0-1, ante Diego López, nacido en CDMX, quien tiene marca de 4-5-1.

¿Dónde ver la pelea de Argi Cortés ante Bairon Rodríguez?

La pelea de Argi Cortés en contra de Bairon Rodríguez, la podrás ver EN VIVO este sábado 16 de agosto, a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación desde las 11:00 PM.

Pelea Argi Cortes 16 de agosto

