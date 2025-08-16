Box Azteca: Cartelera, fecha y horario de la función de hoy, Argi Cortés vs Bairon Rodríguez

La Casa del Boxeo abre sus puertas este sábado 16 de agosto, para presentar una pelea de alto calibre dentro de los estudios de TV Azteca, en la que se medirán Argi Cortés ante Bairon Rodríguez.

Te podría interesar: Amir Khan enlista los 4 factores por los cuales Canelo está por encima de Crawford en su pelea del 13 de septiembre en Las Vegas

Argi Cortés, con una carrera destacada en la que se ha enfrentado a tipos de primera talla como Junto Nakatani, se presenta en Box Azteca para mostrar todas sus capacidades, aunque el rival no será sencillo, todo esto en la división de los supermoscas.

La Casa del Boxeo abre sus puertas 🤩



Función desde la Arena Azteca: Argi Cortés se mide a Bairon Rodríguez, un combate IMPERDIBLE 🤜🤛#BoxAzteca 🥊



📅 Sábado 16 de agosto

🕚 11:00 PM

📺 Azteca 7

💻 https://t.co/wEgWW6fhdU

📱 APP Azteca Deportes pic.twitter.com/sGKa2GCjyl — Box Azteca (@BoxAzteca7) August 13, 2025

Así llegan Argi Cortés ante Bairon Rodríguez al combate de este 16 de agosto.

Argi Cortés, oriundo de la Ciudad de México tiene una marca de 27 victorias con 11 nocauts, además de cuatro empates y un par de derrotas.

El peleador supermosca, detuvo la romana en 52.500 kilogramos.

Te podría interesar: Amir Khan advierte a Crawford sobre el poder devastador de Canelo

Bairon Rodríguez por su parte, tiene marca de 11 victorias sin nocaut, con tres empates y siete derrotas en lo que va de su carrera.

El colombiano marcó 53 kilos cerrados para concretar el pleito que podrás ver EN VIVO a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación.

En la pelea de respaldo en la división de los ligeros, se enfrentarán Manuel Romero, de Tijuana con récord de 12-0-1, ante Diego López, nacido en CDMX, quien tiene marca de 4-5-1.

Te podría interesar: Amir Khan cree que en la pelea Canelo vs Crawford, el mexicano no podrá salir con la victoria

¿Dónde ver la pelea de Argi Cortés ante Bairon Rodríguez?

La pelea de Argi Cortés en contra de Bairon Rodríguez, la podrás ver EN VIVO este sábado 16 de agosto, a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación desde las 11:00 PM.