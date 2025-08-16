Amir Khan enlista las cuatro ventajas de Canelo Álvarez sobre Terence Crawford a semanas de su pelea por la supremacía en el boxeo

El ex boxeador Amir Khan fue consultado por Box Azteca al ser el único peleador en el récord de Canelo Álvarez y Terence Crawford que coincidentemente enfrentó, y explicó tres ventajas que considera tiene el mexicano.

El combate es por la supremacía de los pesos supermedianos, considerando que Canelo es el campeón indiscutido de las 168 libras y Crawford peleando en los superwelter asciende para buscar la hazaña,

El 13 de septiembre en Allegiant Stadium la historia se escribirá y a semanas del choque ambos están en campamentos de alto calibre para llegar en gran forma, y de acuerdo a lo mostrado por Crawford, su transformación muestra a un tipo muy fuerte.

Amir Khan nombra las ventajas de Canelo sobre Crawford

Canelo está en su peso y Crawford sube buscando retos mayúsculos. De ahí que Amir Khan encuentre cuatro factores que serían ventajas sobre el Bud.

“Pero siento que Canelo sostiene bien el tema del peso. Él es mucho más grande que Terence Crawford, creo que será él quien le dé muchos problemas a Crawford con el poder, con el peso, el tamaño y la fuerza”, recalcó Amir Khan.

Pese a todo, Amir Khan cree que Terence Crawford saldrá victorioso

Amir Khan con todo y su opinión sobre la fuerza y el poder devastador que Canelo tiene en sus puños, no asegura que la victoria se la lleve Saúl pues cree que entre todas las virtudes de Crawford, el mantenerse fresco y prácticamente no haber sido castigado en sus peleas le permitirá salir victorioso.

“Va a ser una pelea muy cerrada. Creo que tal vez diré 55 % en favor de Crawford y 45 % Canelo, porque siento que Crawford es más fresco y no ha recibido tantas palizas ni peleas duras”, sentenció Khan.

Los antecedentes de Amir Khan con Canelo y Crawford

Las palabras de Khan son valiosas, luego de haber sido el único que enfrentó a ambos peleadores en su carrera, cayendo derrotado ante los dos.



Saúl Álvarez vs Amir Khan



Terence Crawford vs Amir Khan | Khan fue vencido en el sexto rollo, el 20 de abril del 2019, cuando Bud expuso el campeonato welter de la OMB

