Transmisión EN VIVO ceremonia de pesaje Gervonta Davis vs Ryan García

Gervonta Davis tendrá una pelea de interés mundial este sábado en Las Vegas enfrentando al polémico y aguerrido Ryan García, pero antes deberán de cumplir con el peso, en la Ceremonia de pesaje que se celebrará este viernes en punto de las 4:00 PM, y que podrás ver EN VIVO, por aztecadeportes.com y nuestra aplicación.

El evento será abierto al público, por lo que tendrá mucho bullicio y el apoyo se podría ver dividido, por los seguidores que tiene tanto King Ry, como Tank Davis.

Para el choque, el límite serán las 136 libras y al haberse acordado desde febrero, se espera que no exista algún problema para que mañana tengan el combate en la Arena T-Mobile.

Te podría interesar: 10 cosas que no sabías sobre RYAN GARCÍA

SHOWTIME | PBC

¿Dónde será el pesaje de la pelea Ryan García vs Gervonta Davis?

La ceremonia de pesaje, será en la Toshiba Plaza, que se encuentra en uno de los puntos aledaños a la Arena T-Mobile, la cual se cercó por vallasas metálicas para el acceso gratuito y público de los seguidores que buscan ver a estas dos estrellas del pugilismo.

Las últimas declaraciones de Gervonta Davis sobre la pelea ante Ryan García

“(Garcia) solamente se la pasa hablando sobre que él solo necesita un golpe, pero yo también solamente necesito uno solo. Cuando te toque la mandíbula, te digo que te vas a dormir. Yo probablemente te la voy a romper.

Te podría interesar: MAYWEATHER TIENE FATAL PRONÓSTICO EN CONTRA DE RYAN GARCÍA

“Ya estamos aquí. Basta de hablar, estoy listo para pelear. Yo soy de la ciudad de Baltimore, y ya verán cómo peleamos los que somos de allá este sábado. Los veré a todos allí.

“(Garcia) me va a sentir, se los aseguro. Yo soy quien digo que soy. Soy esa persona. No llegué hasta aquí sin razón alguna. Yo me esmero y saco a mis oponentes de ahí. Seguro que lo verán este sábado por la noche.

Las últimas declaraciones de Ryan García sobre el combate ante Gervonta Davis

“Todo termina alcanzándote tarde o temprano. Todo se va a detener para ti este sábado por la noche. Aprenderás esa lección por las malas.

“Que privilegio es el poder estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Veo mi cara en las pantallas gigantes del MGM y me digo que eso es lo que yo venía soñando desde que era chico. Estoy muy contento y entusiasmado.

“No tengo mucho que decir en realidad, simplemente estoy enfocado y preparado para obtener la victoria en este gran desafío.

“(Davis) se va a enterar de la razón exacta por la que yo estoy aquí. Uno no llega a esta posición sin contar con algo especial. Cualquiera es capaz de darse cuenta de ello. Será cuestión de esperar a que llegue la hora de ingresar al cuadrilátero, y él verá a lo que me refiero cuando eso suceda”.