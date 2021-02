Canelo Álvarez confiesa la edad en la que se retiraría del boxeo

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez está en la cima del boxeo mundial, lidera las grandes carteleras y luce como el mejor libra por libra del momento. Con el éxito en sus manos, el azteca considera que en 7 años más podría parar su carrera para disfrutar todo lo que ha cosechado.

En entrevista exclusiva con Rodolfo Vargas, el boxeador mexicano acotó que de cara a su pleito del sábado 27 de febrero ante Avni Yildirim, va con toda la mentalidad de de ganar y cuidar el momento de su trayectoria, que considera es el punto medular.

“Estoy enfocado en la pelea. Es el mismo empeño, entusiasmo y todo”, adelantó Canelo y señaló también que es un “peleador fuerte, que pega, que tiene las ganas de ser campeón del mundo y es peligroso. Hemos visto que pasan sorpresas. No lo menosprecio y es con toda la seriedad de todos los rivales y como si fuera el mejor”.

#CaneloEsAzteca 🥊@Canelo encara a Avni Yildirim con empeño: ¡Estoy en el mejor momento de mi carrera y lo cuidaré al 100 por ciento!



🔸#Canelo vs #Yildirim



🗓 27 de febrero



⌚ 9:00 PM



📺 Azteca 7



📲 https://t.co/wEgWW6fhdU y App



Toda la info: https://t.co/LuT5EQvhW4 pic.twitter.com/Fqfxw62Amj — Box Azteca (@BoxAzteca7) February 25, 2021

Canelo ve los 37 años como la edad de su retiro

Saúl Canelo Álvarez está en la cima del deporte de los puños a sus 30 años, pero manifestó que aunque pudiera seguir por muchos años, él quisiera encaminar su carrera hasta una edad en específico.

“De poder, puedo muchos, pero de querer… Siempre lo he dicho que a los 37 años máximo estaré boxeando, para poder luego hacer mis otras cosas y disfrutar de todo lo que hice, pero pues uno nunca sabe. Pero no veo el retiro ahora, disfruto el boxeo, pero siempre lo he dicho que a los 37 años si Dios me da licencia”.

Saúl Canelo Álvarez debutó en 2005 a los 15 años, y comenzó a ganarse un lugar en el pugilismo en el mundo, lo que lo tiene ahora a la vanguardia del deporte, no solo en lo estrictamente competitivo, pues encabeza las estadísticas de los mejores pagados.

El boxeador sentenció que está enfocado en hacer historia y en seguir haciendo las mejores peleas, dejando de lado las críticas que de cualquier modo, no les da importancia pese a los señalamientos.

Ver en vivo Canelo vs Yildirim

El boxeador Saúl Canelo Álvarez encara este sábado 27 de febrero, una pelea en la que expone sus fajas de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo y de la Asociación Mundial de Boxeo.

El rival es el turco Avni Yildirim, quien se ha presumido como un peleador fuerte en lo físico y mental, en tanto que su entrenador Joel Díaz ha avisado sobre su nivel de violencia y coraje.