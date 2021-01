Canelo Álvarez en entrevista exclusiva: ¡Pudo pelear en febrero en México!

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez se medirá el próximo 27 de febrero ante Avni Yildirim, en el Hard Rock Stadium, de Miami Florida en donde expondrá tres campeonatos de peso supermediano.

De cara a este combate, el pugilista azteca ofreció una entrevista a Box Azteca, en donde reveló a Rodolfo Vargas que en efecto, México estuvo en las posibilidades para ser sede de su próxima pelea, pero que al no poder tener público en las tribunas, esa posibilidad se desvaneció.

“Está la posibilidad de pelear en México. Me hubiera encantado hacer esta pelea aquí (Guadalajara, Jalisco) pero desafortunadamente por lo del covid (no se puede). La idea es meter gente y llenar un estadio. No se puede porque estamos en semáforo rojo, pero ojalá que en un futuro pueda pelear en México”.

Encarará a Avni Yildirim con toda seriedad

Canelo Álvarez explicó en entrevista con La Casa del Boxeo, que Avni Yildirim es un boxeador que para él, exige de otra preparación, pues es un pugilista aguerrido, que va hacia adelante y que presiona en todos los rounds.

“Esta pelea la tenemos de obligación. Hicimos un acuerdo con el CMB, que quien ganara entre Callum Smith y yo debía enfrentar a Yildirim. Es un peleador turco y fuerte. Es una pelea que tenemos que hacer, que es oficial por el campeonato del CMB y con esta también me mantengo activo. Ningún peleador es fácil y tengo que prepararme al cien por ciento para que no haya ninguna sorpresa”, recalcó Álvarez Barragán.

Abundó en que Eddy Reynoso y él, decidieron enfrentar a Yildirim, porque era la vía para lograr el objetivo del año 2021 que es la unificación en las 168 libras.

“El objetivo de Eddy y mío es ganar todos los títulos y Eddy dijo, si queremos todos los títulos tenemos que enfrentarlo porque sino, nos quitan el título (CMB) para que lo busque otra persona. Pensamos en que si todo salía bien, haríamos la pelea en febrero y si todo sale bien, vamos en camino para la unificación en las 168 libras”, subrayó Canelo.

Billy Joe Saunders sería el rival del mes de mayo

Canelo Álvarez, de 30 años y que es el mejor libra por libra del momento, acotó en la entrevista, que para la unificación que busca tendrá que medirse ante el campeón que esté en turno. Ahora mismo el monarca de la Organización Mundial de Boxeo es Billy Joe Saunder y el de la Federación Internacional de Boxeo es Caleb Plant.

Al respecto, Canelo afirmó que luce viable que para el mes de mayo, su rival sea Saunders, aunque se seguirá trabajando en ese evento y esperando lo que suceda con este campeón.

“Sería Saunders en mayo. Creo que también tiene que hacer una pelea mandatoria. Tenemos que defender nuestros campeonatos, ganar nuestras peleas y todo apunta a que el rival de mayo sea Saunders”.

Tiene altas expectativas para esta pelea y las que vengan

Saúl Álvarez acotó también que el gran espectáculo que se presentó en su pelea del mes de diciembre ante Callum Smith, será superado, pues la expectativa es siempre ir dando mejores peleas y que “sea un show inolvidable para todos”.