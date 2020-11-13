‘Canelo’ Álvarez en la intimidad de su entrenamiento ¡Así se prepara el campeón!

Saúl ‘Canelo’ Álvarez entrena con rivales de pesos completos y luego se recupera en baños de agua helada. Así es un día de entrenamiento del campeón que peleará en próximas fechas.

Por: Azteca Deportes