VIDEO: Eddy Reynoso presume voz, acompañado de Mariachi

El Canelo Álvarez y Eddy Reynoso se toman el tiempo para disfrutar y convivir después de la victoria ante el inglés Billy Joe Saunders por la unificación de títulos en peso supermediano. Tan importante es el compromiso en el entrenamiento como saber aprovechar los momentos de esparcimiento con tu equipo de trabajo.

Es un hecho que la clave del éxito del Canelo Team, encabezado por el binomio Saúl-Eddy, ha sido la pasión por el boxeo. Ambos lideran un grupo de profesionales extraordinarios (Canelo Team) enamorados del deporte, que trabajan con una determinación áurea para conseguir sus objetivos.

Eddy Reynoso canta junto a Canelo Álvarez

La disciplina y la constancia son los estandartes con los que Canelo ha conquistado el título del mejor boxeador libra por libra del mundo y con los que buscará unificar los cuatro cinturones en las 168 libras en este 2021.

Pero, tan importantes son los meses de concentración absoluta, como las tardes libres en las que se descansa la mente y se alimenta el ser, antes de retomar el timón de una de las carreras deportivas más exitosas del mundo.

Saúl “Canelo” Álvarez compartió en redes sociales un poco de lo que vive durante una tarde de domingo acompañado de su familia y amigos, entre ellos, su entrenador y manager Eddy Reynoso. De fondo se escucha un Mariachi en vivo con la canción Necesito Olvidarla, que volvió famosa Alejandro Fernández. Y en primer plano se escucha la voz potente y afinada de Eddy Reynoso, un talento que pocos conocían. Les comparto la letra de la canción escrita por Manuel Eduadro Castro.

Necesito Olvidarla

Señor,

Dame pronto valor

Necesito olvidarla

Arrancar de mis ojos

Su imagen adorada

Y poderme dormir

Sin volver a soñarla

Y quitar de mis labios

Esa miel que me daba.

Señor,

Ella tiene otro amor

Me lo dijo en mi cara

Y al oírlo sentí

Como una puñalada

Y ya no pude evitar

Que mis ojos lloraran

Y tener que dejar

Lo que yo más amaba.

Yo sé que al recordarla

Me estoy haciendo daño

Y trato de olvidarla

Pero sé que me engaño.

Quisiera ya arrancarme

Este amor que me quema

Que trata de matarme

Que corre por mis venas.

Yo te pido señor

Que la saque de mi alma

Dame pronto valor

Necesito olvidarla.

“No solo es el mejor entrenador, también canta”

Fueron las palabras con las que “Canelo” Álvarez cerró el video que apareció dentro de las historias de instagram del mejor boxeador libra por libra del mundo.

Canelo Álvarez se relaja luego de su última pelea

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez le ganó la faja de peso supermediano de la Organización Mundial de Boxeo a a Billy Joe Saunders, con el cual suma tres de la categoría de las 168 libras. Ahora Saúl Álvarez se toma unos días de respiro tras un trajín importante que comenzó en diciembre midiéndose ante Callum Smit, luego en febrero a Avni Yildirim y en este mes de mayo a Saunders.