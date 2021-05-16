Resumen: Pantera Nery vs Brandon Figueroa

Brandon Figueroa le quitó el invicto y el cetro de supergallo del Consejo Mundial de Boxeo a Luis Pantera Nery, para unificar los cinturones del CMB y la Asociación Mundial de Boxeo.

Con este resultado, el mexicano se quedó con 31 victorias (24 KO) y una derrota; mientras que, el estadounidense sumó su vigesimosegundo triunfo (17 KO) y un empate en 2019.

