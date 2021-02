Entre lágrimas, Yamileth Mercado recuerda la intensidad de su última pelea

Yamileth Mercado (17-2, 5 ko’s) logró la defensa del título de peso supergallo (122 libras / 55 kilos, 338 gramos) del Consejo Mundial de Boxeo (WBC/CMB) al vencer por decisión unánime a la sonorense Alejandra Guzmán (11-2-2, 5 ko’s).

En conferencia de prensa virtual, Yamileth compartió lo que sucedió sobre el ring y el momento justo en el que se le rompió la membrana timpánica.

Yamileth Mercado describe el desarrollo de su pelea ante Alejandra Guzmán

“Fue al final del quinto round, yo la estaba atacando cuando de repente escuché un campanazo y pensé que se había acabado el round. Yo pensé que ya había terminado y me iba a voltear, hasta que escucho la señal de los 10 segundos, no sentí golpe, se me hizo muy extraño. Cuando terminó el quinto fui con Alfredo Caballero y le dije: masajéame la mandíbula.

Fue muy complicado porque tenía que pelear con mucha cautela. No lograba apreciar bien las distancias.

Recargada en las cuerdas me sentía segura, mi miedo era caminar mal. Fueron claros los rounds, del quinto al noveno dominé, en el nueve me exigí y en el décimo me sobreexigí".

Mercado narra que en el quinto episodio comenzó a sangrar de la nariz y pensó que era una secuela de la fractura sufrida en tijuana en septiembre del año pasado. Pero en realidad era consecuencia de la rotura en la membrana timpánica. Incluso la otorrinolaringóloga (Dra. Alba Alicia Chitika Franco) que la atendió después del combate, se sorprendió de la capacidad para mantenerse en pie. “Yeimi” boxeó desorientada 5 rounds más.

Yamileth Mercado hizo una pelea sobrenatural

“A partir del quinto round me desconcentró el tren de pelea. Comencé a abrir de más los ojos, yo sentía que mi mareo era a causa de la mandíbula por eso sacaba la lengua para ver si se acomodaba. Prefiero mantener el tren de pelea y esforzarme el triple pero de que me cuelgan el cinto me lo cuelgan. Dentro de mi vértigo lo que escuchaba era a mi entrenador que me decía: ¡abraza!, ¡abraza! y yo no quería ser una peladora que abrazara”.

La estrategia de Yamileth fue plantarse firme en el cuadrilátero, avanzar y presionar a la retadora para estar a una distancia conveniente y buscar las cuerdas cuando toque recibir el ataque. La defensa sobre cuerdas fue un punto clave que se trabajó durante el entrenamiento que realizó el “Caballeros Team” en Los Mochis, Sinaloa.

Yamileth cerró con dramatismo su victoria

“En el noveno, Alejandra me pega, cuando me refugié en las cuerdas me sentí mejor. El haber hecho sparring con hombres me ayudó a sacar adelante la pelea ("Gallo” Estrada, Bryan Acosta). Son cosas que me van a hacer fuerte que me van a dar mayor experiencia cada vez”.

La primera defensa titular fue exitosa para Yamileth Mercado, lo que sigue es descansar y esperar la evolución de la lesión en el tímpano. Existe la posibilidad de evitar la cirugía, los próximos días son cruciales para determinar el tratamiento que debe seguir la Campeona Mundial Supergallo del CMB.