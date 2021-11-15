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FOTOS: Arranca la Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo

El Consejo Mundial de Boxeo tuvo una emocionante ceremonia de Convención Anual, con invitados de lujo como Mayweather Jr.

Por: Azteca Deportes

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