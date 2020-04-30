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Fútbol

Los pequeños niños del Box Azteca Team ¡Feliz Día del Niño!

La plantilla del box Azteca como nunca los habías visto.

Por: Azteca Deportes

Marco Barrera | Box Azteca La Casa del boxeo
Rodolfo Vargas | Box Azteca La Casa del boxeo
Daniel Padilla | Box Azteca La Casa del boxeo
César Castro | Box Azteca La Casa del boxeo
Rafa Ayala | Box Azteca La Casa del boxeo
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Marco Barrera | Box Azteca La Casa del boxeo
Rodolfo Vargas | Box Azteca La Casa del boxeo
Daniel Padilla | Box Azteca La Casa del boxeo
César Castro | Box Azteca La Casa del boxeo
Rafa Ayala | Box Azteca La Casa del boxeo
Marco Barrera | Box Azteca La Casa del boxeo
Rodolfo Vargas | Box Azteca La Casa del boxeo
Daniel Padilla | Box Azteca La Casa del boxeo
César Castro | Box Azteca La Casa del boxeo
Rafa Ayala | Box Azteca La Casa del boxeo

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