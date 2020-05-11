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Fútbol

'Canelo' Álvarez realiza donación para el Hospital Civil de Guadalajara

El boxeador mexicano destinó los kits para el personal médico residente que combate el COVID-19.

Por: Azteca Deportes

Saúl “Canelo” Álvarez donó decenas de kits a médicos residentes del Hospital Civil de Guadalajara
Saúl “Canelo” Álvarez donó decenas de kits a médicos residentes del Hospital Civil de Guadalajara
Saúl “Canelo” Álvarez donó decenas de kits a médicos residentes del Hospital Civil de Guadalajara
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Saúl “Canelo” Álvarez donó decenas de kits a médicos residentes del Hospital Civil de Guadalajara
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Saúl “Canelo” Álvarez donó decenas de kits a médicos residentes del Hospital Civil de Guadalajara
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