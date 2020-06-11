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Fútbol

Boxeadores realizan pruebas para detectar Covid-19

Los pugilistas que estarán el próximo 20 de junio en La Casa del Boxeo fueron analizados de cara a su regreso.

Por: Azteca Deportes

Pruebas médicas para detección de Covid-19
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