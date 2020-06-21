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Las imágenes más espectaculares del show de La Casa del Boxeo

En una velada hist´órica, Emanuel “Vaquero” Navarrete fue el gran triunfador al encontrarse con Uriel Yuca López.

Emanuel “Vaquero” Navarrete vs Uriel “Yuca” López
Emanuel “Vaquero” Navarrete vs Uriel “Yuca” López
Emanuel “Vaquero” Navarrete vs Uriel “Yuca” López
Emanuel “Vaquero” Navarrete vs Uriel “Yuca” López
Emanuel “Vaquero” Navarrete vs Uriel “Yuca” López
Edwin Palomares vs Carlos Ornelas
Edwin Palomares vs Carlos Ornelas
Edwin Palomares vs Carlos Ornelas
Edwin Palomares vs Carlos Ornelas
palmares vs chinito
Chirino vs Alan Piña
Sergio Chirino vs Alan Piña
Sergio Chirino vs Alan Piña en Box Azteca
Sergio Chirino vs Alan Piña
Sergio Chirino vs Alan Piña
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Emanuel “Vaquero” Navarrete vs Uriel “Yuca” López
Emanuel “Vaquero” Navarrete vs Uriel “Yuca” López
Emanuel “Vaquero” Navarrete vs Uriel “Yuca” López
Emanuel “Vaquero” Navarrete vs Uriel “Yuca” López
Emanuel “Vaquero” Navarrete vs Uriel “Yuca” López
Edwin Palomares vs Carlos Ornelas
Edwin Palomares vs Carlos Ornelas
Edwin Palomares vs Carlos Ornelas
Edwin Palomares vs Carlos Ornelas
palmares vs chinito
Chirino vs Alan Piña
Sergio Chirino vs Alan Piña
Sergio Chirino vs Alan Piña en Box Azteca
Sergio Chirino vs Alan Piña
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Emanuel “Vaquero” Navarrete vs Uriel “Yuca” López
Emanuel “Vaquero” Navarrete vs Uriel “Yuca” López
Emanuel “Vaquero” Navarrete vs Uriel “Yuca” López
Emanuel “Vaquero” Navarrete vs Uriel “Yuca” López
Emanuel “Vaquero” Navarrete vs Uriel “Yuca” López
Edwin Palomares vs Carlos Ornelas
Edwin Palomares vs Carlos Ornelas
Edwin Palomares vs Carlos Ornelas
Edwin Palomares vs Carlos Ornelas
palmares vs chinito
Chirino vs Alan Piña
Sergio Chirino vs Alan Piña
Sergio Chirino vs Alan Piña en Box Azteca
Sergio Chirino vs Alan Piña
Sergio Chirino vs Alan Piña

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