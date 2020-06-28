logo deportes horizontal
BOX AZTECA SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Las mejores imágenes de la victoria de Miguel "Alacrán" Berchelt ante Eleazar "Tronco" Valenzuela

El “Alacrán” Berchelt terminó con un “Tronco” que resistió seis episodios como un verdadero roble en el show de televisión de #LaCasaDelBoxeo.

Por: Karlo Reyes

Miguel “Alacrán” Berchelt vs Eleazar “Tronco” Valenzuela Box Azteca
Miguel “Alacrán” Berchelt vs Eleazar “Tronco” Valenzuela Box Azteca
Miguel “Alacrán” Berchelt vs Eleazar “Tronco” Valenzuela Box Azteca
Miguel “Alacrán” Berchelt vs Eleazar “Tronco” Valenzuela Box Azteca
Miguel “Alacrán” Berchelt vs Eleazar “Tronco” Valenzuela Box Azteca
Miguel “Alacrán” Berchelt vs Eleazar “Tronco” Valenzuela Box Azteca
Miguel “Alacrán” Berchelt vs Eleazar “Tronco” Valenzuela Box Azteca
Miguel “Alacrán” Berchelt vs Eleazar “Tronco” Valenzuela Box Azteca
Miguel “Alacrán” Berchelt vs Eleazar “Tronco” Valenzuela Box Azteca
Miguel “Alacrán” Berchelt vs Eleazar “Tronco” Valenzuela Box Azteca
Miguel “Alacrán” Berchelt vs Eleazar “Tronco” Valenzuela Box Azteca
Miguel “Alacrán” Berchelt vs Eleazar “Tronco” Valenzuela Box Azteca
Miguel “Alacrán” Berchelt vs Eleazar “Tronco” Valenzuela Box Azteca
/
Miguel “Alacrán” Berchelt vs Eleazar “Tronco” Valenzuela Box Azteca
Miguel “Alacrán” Berchelt vs Eleazar “Tronco” Valenzuela Box Azteca
Miguel “Alacrán” Berchelt vs Eleazar “Tronco” Valenzuela Box Azteca
Miguel “Alacrán” Berchelt vs Eleazar “Tronco” Valenzuela Box Azteca
Miguel “Alacrán” Berchelt vs Eleazar “Tronco” Valenzuela Box Azteca
Miguel “Alacrán” Berchelt vs Eleazar “Tronco” Valenzuela Box Azteca
Miguel “Alacrán” Berchelt vs Eleazar “Tronco” Valenzuela Box Azteca
Miguel “Alacrán” Berchelt vs Eleazar “Tronco” Valenzuela Box Azteca
Miguel “Alacrán” Berchelt vs Eleazar “Tronco” Valenzuela Box Azteca
Miguel “Alacrán” Berchelt vs Eleazar “Tronco” Valenzuela Box Azteca
Miguel “Alacrán” Berchelt vs Eleazar “Tronco” Valenzuela Box Azteca
Miguel “Alacrán” Berchelt vs Eleazar “Tronco” Valenzuela Box Azteca
Miguel “Alacrán” Berchelt vs Eleazar “Tronco” Valenzuela Box Azteca
Miguel “Alacrán” Berchelt vs Eleazar “Tronco” Valenzuela Box Azteca
Miguel “Alacrán” Berchelt vs Eleazar “Tronco” Valenzuela Box Azteca
Miguel “Alacrán” Berchelt vs Eleazar “Tronco” Valenzuela Box Azteca
Miguel “Alacrán” Berchelt vs Eleazar “Tronco” Valenzuela Box Azteca
Miguel “Alacrán” Berchelt vs Eleazar “Tronco” Valenzuela Box Azteca
Miguel “Alacrán” Berchelt vs Eleazar “Tronco” Valenzuela Box Azteca
Miguel “Alacrán” Berchelt vs Eleazar “Tronco” Valenzuela Box Azteca
Miguel “Alacrán” Berchelt vs Eleazar “Tronco” Valenzuela Box Azteca
Miguel “Alacrán” Berchelt vs Eleazar “Tronco” Valenzuela Box Azteca
Miguel “Alacrán” Berchelt vs Eleazar “Tronco” Valenzuela Box Azteca
Miguel “Alacrán” Berchelt vs Eleazar “Tronco” Valenzuela Box Azteca
Miguel “Alacrán” Berchelt vs Eleazar “Tronco” Valenzuela Box Azteca
Miguel “Alacrán” Berchelt vs Eleazar “Tronco” Valenzuela Box Azteca

Te Recomendamos