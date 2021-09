Jackie Nava confirma pelea ante Barby Juárez

El boxeo mexicano por fin tendrá una de las peleas más esperadas al menos de la última década, cuando se encuentren en el encordado la ‘Princesa Azteca’ Jackie Nava midiéndose en un duelo de poder a poder ante Mariana ‘Barby’ Juárez.

El combate está agendado para finales del mes de octubre, el 23, para ser precisos; aunque hubo algunas dudas respecto a que ahora sí se enfrenten, la propia Jackie aceptó el duelo.

Jackie Nava reitera que es oficial la pelea ante la Barby Juárez en el mes de octubre.



Confirmado por Jackie Nava, su encuentro vs Mariana Juárez

En el marco de la pelea de Óscar Valdez ante Robson Conceicao, Jackie Nava aceptó que el duelo se dará aunque apuntó que el sitio en el que se realizará, aún está pendiente.

“Ya estamos listas, teníamos tiempo deseando esta pelea, honestamente pensamos que no se daría, creo que la gente también creyó que no ocurriría. En esta ocasión ya está pactada para finales de octubre, y esperemos que no ocurra nada, solo nos falta la sede de la pelea. Ya está pactada y pues voy por ella”, comentó la veterana boxeadora y analista de Box Azteca.

Jackie recalcó que “esa noche se verá una gran pelea, mucha experiencia de las dos, y será una guerra a finales de octubre”.

No se confiará de Barby Juárez para la pelea

Jackie Nava, aunque se mantiene en mejor condición física y deportiva, sostuvo que si Barby se alista como debe de hacerlo, tendrá una gran pelea.

“Creo que el boxeo es de estilos, y ella, Barby, es una boxeadora que se ve bien y luego se ve lenta, pero cuando se entrena bien, arriba del ring da buenas peleas. No me confió y será una guerra”.

¿Dónde será la pelea Jackie Nava vs Barby Juárez?

La pugilista Jackie Nava y Barby Juárez, aún no tienen sede para el duelo del 23 de octubre, aunque se analizan dos ciudades: Tijuana y Ciudad de México y se encuentran analizando ambas plazas y el lugar exacto en el que sería.

