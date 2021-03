Jackie Nava vs Karina Fernández pelea en vivo por La Casa del Boxeo

La boxeadora mexicana Jackie Nava se presenta esta noche para su pelea 46 como profesional, ante una pugilista joven y con ganas de dar la sorpresa como lo es Karina Fernández.

El duelo supone un desafío intenso para al tijuanense, quien es reconocida como la más grande boxeadora mexicana de la historia, y quien se prepara a sus 40 años como una super atleta para no dejar nada a la suerte cuando se sube a pelear en el encordado.

VER EN VIVO JACKIE NAVA VS KARINA FERNÁNDEZ

Jackie Nava entiende que su veteranía podría ser el punto que su rival busque aprovechar, pero la Princesa Azteca tiene en la mente diversos escenarios de pelea para que no le den la sorpresa en este combate, el primero del año 2021.

TE PODRÍA INTERESAR: JACKIE NAVA Y DIEZ COSAS QUE NO SABÍAS SOBRE ELLA

“Karina viene con todas las ganas de ganar y sé que en el momento que se le dé la oportunidad la va a aprovechar, no me confío, tengo que defender lo que tanto trabajo me ha costado, llegar alto, queremos seguir haciendo historia”, dijo Jackie Nava en esta semana de pelea.

Por su lado, Karina Fernández recordó que ha visto a Jackie durante muchos años y que será para ella un placer medirse ante una boxeadora de su fama y categoría en México y el mundo.

La pelea de Jackie Nava será en peso supergallo

Jackie Nava tiene un pleito cerrado ante Karina Fernández en la categoría de peso supergallo. El viernes ambas boxeadoras subieron a la báscula y la derrotaron en la ceremonia que se celebra de rigor.

Jackie marcó 121,4 libras, en tanto que “La Bella” Fernández detuvo la báscula en las 120.1 libras. Ambas estuvieron por debajo del límite de la categoría que son 122 libras.

TE PODRÍA INTERESAR: JACKIE NAVA EXPONE SU LEGADO ANTE KARINA FERNÁNDEZ

La boxeadora de Tijuana, y quien se inició en el boxeo por impulso de su padre, tiene un récord de 36 victorias, 4 pleitos perdidos y 4 más en los que ha empatado.

Karina Fernández, quien busca dar la campanada esta noche en Tijuana, Baja California, presume una hoja de trabajo de 14 victorias, 5 caídas y un empate en su carrera en el pugilismo.