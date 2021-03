“La Bombardera Rubia” maestra, boxeadora y fanática del futbol

Ebanie Bridges es una boxeadora profesional de 34 años de edad, nacida en New South Wales, Australia. Es maestra de matemáticas y tiene un récord de cinco victorias, dos de sus triunfos han sido por nocaut y cero derrotas. Es una peleadora diestra que compite en la categoría gallo (118 libras = 53 kilos 524 gramos) y subirá al ring el próximo 10 de abril por el título mundial vacante de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA/AMB), ante la británica Shannon Courtenay, quien posee un récord similar con seis victorias, una derrota y tres nocauts.

El encuentro entre Ebanie Bridges y Shannon Courtenay se realizará en Gran Bretaña a 10 rounds de dos minutos cada uno. “La Bombardera Rubia” ha peleado en su natal Australia y en Estados Unidos, y ésta será su primera experiencia profesional en el Reino Unido. Aunque es cercana a la cultura británica, sobre todo al futbol.

Ebanie ha mostrado su afición por el club Leeds United, que milita en la Premier League, con varias publicaciones en redes sociales donde luce el jersey de “Los Pavorreales” de Yorkshire. Ha subido fotos con la camiseta de local, visitante y hasta con ropa de entrenamiento del club. Lo que no cambia es el número 18, dorsal que en estos momentos le pertenece al delantero ítalo-brasileño Rafael Dias Belloli, conocido como Rafinha.



Las publicaciones de Ebanie dedicadas al Leeds siempre van acompañadas con los hashtags #MOT (Marching On Together) #LUFC (Leeds United Football Club) y #ALAW (All Leeds Aren´t We) nombre de una canción escrita por Ilan Sherman que el club y los aficionados al club blanco han tomado como himno.

Ebanie Bridges subirá a la báscula el próximo nueve de abril, en la ceremonia de pesaje que será el round cero de la pelea titular ante Courtenay. El famoso round cero es un momento que la “Bombardera Rubia” disfruta porque, como ella misma publicó en redes sociales, “Después del pesaje llega el momento de romper caras”. Y en esta ocasión habrá un título mundial en juego, el peso gallo de la AMB.

