Manny Pacquiao buscaría revancha ante Yordenis Ugás

Manny Pacquiao, histórico boxeador filipino, habló sobre pedir la revancha al cubano Yordenis Ugás, quien lo derrotó el pasado 21 de agosto en Las Vegas, Nevada con una polémica decisión unánime, algo que encendió el “deseo de venganza” en el multicampeón asiático.

“Sí, puedo regresar en enero. Sé que puedo enfrentarme a él si quiero, solo tendré que decírselo (al promotor) Al Haymon, eso no sería un problema. Lo pensaré porque no puedo creer que uno de los oponentes más fáciles que he enfrentado haya hecho eso (ganarle)”, declaró Manny Pacquaio al medio inglés “The Athletic”.

Esta derrota de Manny Pacquiao significó la octava de su carrera en una brillante trayectoria que rebasa los 25 años, en los cuales se ha coronado en ocho categorías distintas (mosca, super gallo, pluma, super pluma, ligero, super ligero, wélter y súper welter), siendo el único pugilista en la historia que lo ha logrado.

Derrotas de Manny Pacquiao a lo largo de su carrera

Actualmente, Manny Paquiao ostenta un impresionante récord de 62 victorias, dos empates y ocho derrotas en un total de 72 ocasiones que se ha subido al ring de manera profesional, en las cuales ha caído con el cubano Yordenis Ugás, ante el australiano Jeff Horn, contra el estadounidense Floyd Mayweather.

Antes también sucumbió ante el estadounidense Timothy Bradley los mexicanos Erik Morales y Juan Manuel Márquez, además del tailandés Medgoen Singsurat y el filipino Rústico Torrecampo (donde fue penalizado por uso de guantes ilegales); siendo estos tres los únicos que pueden jactarse de haber noqueado al Pacman.

Además de esas derrotas, Manny Pacquiao también registra dos empates, uno de ellos polémico ante Juan Manuel Márquez y otro ante el dominicano Agapito Sánchez, contienda que se detuvo por un corte en el ojo del filipino.