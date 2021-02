Miguel Alacrán Berchelt, el campeón que fue rechazado por los Pumas

El boxeador Miguel Alacrán Berchelt llegó al deporte de los puños tras probar suerte en el futbol, en donde su talento no fue valorado especialmente por los Pumas, escuadra que lo rechazó en una prueba de fuerzas básicas.

El monarca de peso superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, ha manifestado que en el futbol es fiel aficionado del cuadro universitario, el cual está seguro es el mejor equipo de México.

“Siempre he sido aficionado de los Pumas, es un gran equipo, aquí jugó mi ídolo Hugo Sánchez”, ha acotado el Alacrán.

Alacrán Berchelt, recordó que hace algunos años, antes de dedicarse al boxeo, se lanzó a una prueba con los Pumas en el estado de Morelos, en donde luego de mostrar sus cualidades fue descartado, lo que le dejó desilusiones.

“Yo soñaba con ser futbolista de niño, tuve la oportunidad de probarme con Pumas Morales, lamentablemente no me quedé, no le gusté al entrenador, pero creo que fue una buena decisión”.

El día que el Alacrán conoció a los Pumas

En febrero del 2017, poco tiempo después de haber conseguido el campeonato absoluto de peso superpluma del CMB, el Alacrán fue invitado de honor a Ciudad Universitaria en los tiempos en los que Paco Palencia era el entrenador y en el que Nicolás Castillo era un referente del ataque universitario.

Para el pugilista que es considerado el mejor en la división, fue un sueño cumplido el poder estar en el Estadio Olímpico Universitario y conocer a algunos de los jugadores.

“Estoy muy feliz, contento de estar aquí por esta oportunidad que me da Dios, cumplí mi sueño de ser campeón del mundo y ahora cumplo mi sueño de conocer al mejor equipo de México, los Pumas. Conocí todas las instalaciones, los vestidores, la sala de relajación, donde hacen las pesas, donde estudian al equipo. Estoy muy feliz por ese gran detalle de que no cualquiera baja a vestidores y encantado con Francisco que me haya invitado”, comentó Berchelt en aquel 2017 luego de ir al Estadio de Pumas.

El Alacrán Berchelt se enfrentará ante Óscar Valdez

Este 20 de febrero, la atención del deporte mexicano se centrará en una gran pelea de peso Superpluma, cuando Miguel Alacrán Berchelt se mida en un duelo de 12 rounds ante el retador Óscar Valdez, un pugilista de alta calidad entrenado por Eddy Reynoso.

El Alacrán llega como favorito luego de haber defendido su título en seis ocasiones, saliendo siempre triunfante. Ahora Óscar Valdez es el desafío y buscará el monarca por todas las vías defender su honor.

Aunque se conocen de años atrás y tienen una amistad, ese sentimiento quedó atrás y el 20 de febrero chocarán en La Vegas para protagonizar la primera gran pelea del año 2021.