Mike Tyson se hartó: puso en su lugar a Floyd Mayweather

El ex boxeador Mike Tyson volvió a levantar polémica en el pugilismo mundial, al poner en su lugar a Floyd Mayweather Jr. al descartarlo como el mejor boxeador en la historia del pugilismo.

Mike Tyson, fiel a su costumbre, soltó declaraciones que causaron controversia, todo durante una entrevista en la que tocó diferentes temas, entre los que surgió el nombre de Floyd Mayweather.

Tyson, quien volvió a pelear en un duelo de exhibición en noviembre pasado venciendo a Roy Jones Jr., recalcó que con un récord de 50-0 Mayweather no entra como el mejor.

“Que no me diga Mayweather que es el mejor peleador con 50-0. Es un gran peleador, no hay duda”, adelantó Mike Tyson, quien no se guardó nada y continúo, “Pero con 50-0. Julio César Chávez tuvo 90 peleas invicto, peleaba como ocho veces al año contra cualquiera que quisiera pelear con él, contra cualquiera que estuviera en los rankings”.

En sus declaraciones, Tyson no evitó mencionar el nombre del Gran Campeón Mexicano, Julio César Chávez quien desde su debut en julio de 1980 tuvo 115 peleas, 634 rounds y noqueó en el 73,9 por ciento de sus contiendas.

Chávez estuvo en 89 peleas como invicto, además tiene el récord de más defensas de su título mundial con 29.

Mike Tyson reconoce a Mayweather como un gran boxeador

Mike Tyson recalcó en su participación en una entrevista, que Mayweather es sin duda un gran boxeador, pero cuestionó que con 50 peleas no debería de erigirse como el mejor.

“Floyd es un gran peleador, no me lo tomen a mal, pero tuvo 50 peleas invicto, Sugar Ray Robinson tuvo 47 peleas, perdió una, y luego tuvo una racha de 78 triunfos (registrada oficialmente en 88). Con 60 nocauts”

El récord de Mike Tyson en el boxeo mundial

Mike Tyson fue uno de los boxeadores profesionales más controvertidos. Durante su trayectoria tuvo 56 peleas, de las cuales 50 ganó y seis perdió. De sus triunfos, 44 fueron por la vía del nocaut.

Su última presentación como profesional fue el 11 de junio del 2005; tras 15 años de descanso retornó demostrando que a sus 54 años aún tiene mucho poder en sus puños, por lo que se especula que podría encontrarse ante Evander Holyfield.