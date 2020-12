Box Azteca tiene EN VIVO la pelea de Canelo vs Smith esta noche

El momento ha llegado, Canelo Álvarez y Callum Smith subirán al cuadrilátero para disputarse el título de los supermedianos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Ayer por la mañana cumplieron con el pesaje pactado y solamente un positivo de Covid-19 en la última prueba podría evitar la pelea de esta noche.

Ambos peleadores llegan tras 13 meses de ausencia de las canchas y esto ha provocado buenas expectativas para el combate de esta noche, “Mundo” Smith llega con un récord de 27-0 como profesional y dos defensas consecutivas de sus campeonatos.

Por su parte, el mexicano viene de ganar cuatro peleas de campeonato y en su último encuentro noqueó de manera contundente a Sergey Kovalev para quedarse el título de los semipesados de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Smith sabe que no es el favorito pero ha declarado que se siente listo para el desafío que significa enfrentar al mejor libra por libra del mundo. “Yo sé que no soy el favorito, pero enfrentar al Canelo significa que he hecho un buen trabajo para mantener mi nivel. Sé que la mejor versión de mí puede ganarle”, asegura el monarca de los supermedianos.





Por su parte, el azteca no se siente intimidado por los casi 20 centímetros de diferencia de su oponente. “Es alto y tiene cualidades, pero con mi nivel y experiencia yo debo adaptarme y la altura no será problema”, sentenció Álvarez.

No es la primera vez que el Canelo enfrenta a un británico de apellido Smith, pues en 2016 enfrentó a Liam Smith, hermano mayor de su contrincante de esta noche al que noqueó en el noveno round de su combate para ganar el cinturón superwélter de la OMB.

Cómo ver la pelea de Canelo vs Smith

Cuándo: Hoy 19 de diciembre

Hora: 9:00 pm

Dónde: Transmisión en vivo por el sitio aztecadeportes.com, nuestra app y Azteca 7