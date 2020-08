Yamileth Mercado desea enfrentar a la “Barby” Juárez

La chihuahuense Yamileth “Yeimi” Mercado declaró que quiere enfrentar en un futuro cercano a Mariana “Barby” Juárez, pero también describió las duras horas de esfuerzo a las que se sometió para intentar convertirse en enfermera.

Desde su hogar en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, la campeona mundial supergallo del CMB, Yamileth “Yeimi” Mercado participó en una amena charla en la 58ª Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo , la cual es su primera como monarca mundial.

La joven “Yeimi” Mercado, de 22 años de edad, considera que su mejor pelea fue en Nairobi, Kenia contra Fatuma Zarika, en septiembre de 2018, pues aunque no salió con la victoria, cayó por una cerrada decisión dividida en el hogar de su rival, y se ganó la posibilidad de una revancha, la cual llegó en noviembre pasado y ahí se convirtió en campeona mundial tras superar a la keniata por decisión unánime en su tierra y frente a su querida gente en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua.

“Yeimi” platicó de una faceta suya que pocos conocen, pero que es muy interesante, su época como enfermera, una profesión que adora porque disfruta y aprende del trato con las personas, aunque la dedicación que requiere la enfermería, difícilmente es compatible con la que necesita el boxeo y esta es su historia...

“Cuando yo peleé con Alys Sánchez (de Venezuela) por el título internacional del CMB me encontraba estudiando enfermería. Era muy, muy pesado porque me levantaba a las 3 de la mañana a correr. Iba y corría 2 horas, regresaba a las 5 AM y a las 6 AM yo ya estaba en el hospital; de 6AM a 6 de la tarde. Regresaba a mi casa a cambiarme y me iba a entrenar de 7PM a 10 de la noche y regresaba a la casa a hacer tarea y desvelarme, a veces hasta la 1AM o 2 de la mañana y a veces se me juntaba tanta tarea que no dormía y así me iba a correr.”

El desgaste diario le impidió rendir al 100% en ambas profesiones y después vino la oportunidad por el título mundial.

“Pedí permiso en la universidad, pero me lo negaron totalmente. Al irme a Kenia falté 1 mes y medio a clase, por lo que estuve fines de semana y en las noches pagando faltas y tiempo de escuela, y en esta ocasión no me dieron permiso, entonces me dieron automáticamente de baja. Mantuve una baja temporal. Luego viene la primera defensa que estaba pactada para el 21 de marzo que fue justamente cuando empieza la cuarentena y no pude entrar a la escuela.”

Yamileth externó que no encontró el apoyo necesario para parte de su institución educativa, ya que es una carrera muy demandante, lo cual, ella comprende, pues hay un trato directo con los pacientes, no se trata con máquinas sino con seres humanos y al ser una carrera muy práctica, no se prestó para que ella continuará siendo campeona mundial y estudiante de enfermería, pero no quita el dedo del renglón para poder revalidar los 3 años y medio que llevaba cursados y poder terminar su último año escolar.

En el aspecto boxístico , Yamileth Mercado no proviene de una familia de boxeadores ni de un lugar con arraigada tradición boxística, sin embargo, su hermano mayor se acercó a una escuela de verano y la puso a entrenar.

Le propusieron practicar lucha libre porque ahí sí había niñas, pero se quedó en el boxeo junto a su hermano a sus apenas 11 años de edad y peleaba con niños. Posteriormente su hermano abandonó este deporte, pero ella se quedó.

Admira a Juan Manuel Márquez, a la “Princesa Azteca” Jackie Nava y a Ana María Torres. Actualmente entrena con el exitoso sonorense Alfredo Caballero, donde tiene la posibilidad de aprender cerca de otros campeones mundiales como Juan Francisco “Gallo” Estrada y Miguel “Alacrán” Berchelt.

“Yeimi” declaró que espera pelear pronto contra la capitalina Mariana “Barby” Juárez, actual campeona mundial gallo del CMB. Además, respondió preguntas de aficionados y de boxeadores amateur quienes siguen de cerca su carrera y la admiran por su talento y sencillez.

Daniel Padilla Bañuelos/