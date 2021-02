Óscar Valdez está invicto pero ya sabe lo que significa perder

El próximo 20 de febrero el excampeón pluma (126 libas / 57 kilos, 153 gramos) de la Organización Mundial de Boxeo (WBO/OMB), Óscar Valdez (28-0, 22 ko’s) buscará su segundo título en distinta categoría ante el campeón superpluma (130 libras / 58 kilos, 967 gramos) del Consejo Mundial de Boxeo (WBO/CMB) Miguel “Alacrán” Berchelt (37-1, 33 ko’s).

Óscar está invicto en su carrera como profesional que comenzó después de 2 participaciones en Juegos Olímpicos (Beijing 2008 y Londres 2012). Berchelt inició dos años antes su camino como profesional, después de coronarse en La XV Olimpiada Nacional que se llevó a cabo en el Estado de Jalisco del 14 de abril al 7 de junio del 2010.

Berchelt acumuló un record de 21-0 hasta que perdió el invicto el 15 de marzo del 2014 ante Luis Eduardo Flores por nocaut técnico en el round número uno. El “Alacrán” confiesa que tener una derrota no le afecta en el presente.

“Es algo que no me preocupa porque cayó Ali cayó Chávez, cayó Barrera, cayó “El Terrible” Morales. Yo creo que también se quita una presión de encima. Y creo que la presión está del lado de Óscar ya que él es el invicto. Está en juego un gran equipo como lo es el Eddy Reynoso y pues bueno creo que nadie se prepara para perder y él no quiere perder”, dijo Berchelt.

Óscar Valdez ya ha sido derrotado

Por su parte Óscar Valdez confiesa que sí ha tenido derrotas en su carrera. Porque su carrera como boxeador no comenzó en su primera pelea profesional.



“Yo ya tuve una derrota que me impactó mucho en mi vida, una derrota tanto en la vida como en el boxeo. Yo me dediqué 4 años en el Comité Olímpico alejado de todo, alejado de mi familia, súper disciplinado, súper concentrado. Con un solo objetivo, que era traerme una medalla para mi país y no lo logré".

“La gente no lo entiende, si te sacrificas un año es mucho, si te sacrificas dos años es mucho, si te sacrificas cuatro años es para volverte loco si no cumples tu objetivo. Yo me concentré cuatro años de mi vida, que se lo pude haber dedicado al mundo del boxeo profesional y haber construido un récord como el que tiene el “Alacrán”, que tiene muchas peleas como profesional. En cambio yo le dediqué más tiempo a un sueño y perdía ante John Evans, un irlandés, que para muchos… Pues, me vieron ganar a mí", añadió Váldez.

“Yo lo dejo en el pasado, los jueces lo vieron ganar a él y esa medalla que no la logré. Me afectó mucho en mi vida porque, como te digo, dediqué cuatro años de mi vida para ese objetivo. Entonces, yo he tenido derrotas, he tenido tanto en la vida como arriba del ring. Sé qué se siente perder y por eso entreno duro, para que no vuelva a pasar. Y si llega a pasar en determinado momento, que te digo, perder no es opción para mí, pues voy a levantarme, me voy a sacudir y voy a seguir con mi objetivo”, concluyó Váldez.

