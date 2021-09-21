Pelea en rueda de prensa Canelo Álvarez vs Caleb Plant

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¡SE ACABÓ EN DOS ROUNDS! 😱🥊 El ‘Bronco’ Lara salió con todo y consiguió un espectacular KO ante el ‘Chinito’ Ornelas. ¡REVIVE LA PELEA COMPLETA! 🔥
¡LISTO PARA EL BOX! Santa Fe Klan presumió el outfit que eligió para acompañar a Camila Zamorano en su gran noche. 🔥
¡CON TODO PARA CAMILA! Santa Fe Klan habló antes de la pelea de Camila Zamorano y le mostró todo su apoyo previo a subir al ring.
👊🔥 ¡Zamorano sigue invicta! Camila “La Magnífica” retuvo su título mundial del CMB tras imponerse a Perla “La Pulga” Pérez en una intensa batalla de 10 rounds.
¡Noche de boxeo en la CDMX! 🇲🇽🥊 Axel Escobar enfrentó al nigeriano Ridwan Oyekola en una intensa pelea que terminó con victoria mexicana por decisión unánime.
Revive la pelea completa entre Jonathan Fierro y Sergio Chirino Sánchez, un combate lleno de intensidad, intercambio de golpes y emociones de principio a fin.
Dos de los mejores talentos del boxeo mexicano se enfrentan en una pelea llena de acción, potencia y grandes intercambios. Revive el combate completo entre Marco Verde y David Camacho en una función imperdible de Box Azteca.
Revive la pelea completa entre “Camaleón” Ayala y Jayson Mama en una batalla intensa llena de golpes, emoción y momentos espectaculares arriba del ring.
El mexicano Canelo Álvarez se trasladó a Egipto y ha comenzado la promoción de su combate ante el francés Christian Mbilli que sucederá en el mes de septiembre.
Dos leyendas del boxeo mexicano vuelven al ring en una pelea llena de nostalgia, emoción y grandes momentos para los aficionados.