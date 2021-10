¿Quién es Tyson Fury, el campeón pesado del CMB?

Este sábado, Tyson Fury y Deontay Wilder protagonizarán una de las peleas más esperadas de la última época y el gran objetivo, más allá del orgullo implícito en la trilogía que definirá la rivalidad, es el cinturón de los completos del Consejo Mundial de Boxeo, en posesión del púgil británico.

Al llegar como vigente campeón, Fury partirá como favorito para salir con la mano en alto; sin embargo, este es solo uno de los factores que inclinan los momios en su favor . La historia que lleva en cada golpe lo convierte en un atractivo único para los espectadores.

¿En dónde nació Tyson Fury?

El ‘Rey Gitano’, como fue rebautizado por el origen irlandés de sus padres, nació en Manchester, Inglaterra, hace 33 años y, desde el comienzo, su ocupación estaba predeterminada.

“El boxeo es un elemento clave en nuestra cultura. Antes que nada, aprendes a pelear. Porque cuando nosotros tenemos alguna pelea, no vamos a la policía, no involucramos a la ley, lo arreglamos a nuestra manera: nos quitamos la camisa y lo resolvemos a golpes”, dijo en una ocasión.

Las rivalidades más importantes en los pesos completos

¿De dónde proviene su nombre “Tyson”?

Desde muy chico, a Tyson –llamado así en honor a Mike- le inculcaron la honestidad. Durante su juventud, esta característica, potenciada por su personalidad, le trajo problemas, pero los puños siempre lo rescataron. Así labró su camino hasta 2015, cuando se convirtió en campeón del mundo al derrotar al ucraniano Wladimir Klitschko.

Poco después, cayó en una depresión que no muchos podían explicar, así que él optó por intentarlo, sin tapujos, como su instinto le sugería.

“Odio cada segundo ser campeón del mundo. El boxeo no significa mucho para mí. Si así fuera, no habría comido tantas tartas ni me habría bebido tantas cervezas en Lancashire. Pero soy demasiado bueno para parar. Es dinero fácil golpeando a unos pobres tipos”, apuntaba en 2016.

Las polémicas de Tyson Fury

A lo largo de su carrera, Fury se ha visto envuelto en múltiples polémicas, como aquella vez que declaró: “La homosexualidad, el aborto y la pedofilia son los tres pasos previos y necesarios para la llegada del diablo”. Y por supuesto, su batalla contra la drogadicción que lo alejó de los encordados.

Así, con evidentes claroscuros, Tyson Fury, uno de los mejores ‘pesos pesados’ de la última década, ha manejado su vida y espera encontrar la congruencia que le otorgue el triunfo ante un rival con el que empató una vez y al que derrotó en otra.

Horario y dónde ver Tyson Fury vs Deontay Wilder

Este sábado podrás disfrutar de uno de los combates más esperados, a través de La Casa del Boxeo, en el marco de la celebración de sus 15 años.

En la T-Mobile de Las Vegas, será la gran pelea entre Fury y Wilder, la cual podrás seguir por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra App Oficial , en punto de las 10:30 PM.