Raspando la Lona | Rey Martínez tiene importante reto

En este nuevo capítulo de A raspar la lona, Rafa Ayala y César Castro, analizan el anuncio y la pelea que se viene para el mes de marzo, en la que el pugilista mexicano Julio César Rey Martínez enfrentará al nicaragüense Chocolatito González.

El boxeador azteca, quien tiene el título mosca del Consejo Mundial de Boxeo en su poder, entró al quite luego de que Juan Francisco Gallo Estrada resultara contagiado por coronavirus, impidiendo tomar el pleito del 5 de marzo en San Diego, California.

Rey Martínez y su equipo ya tenían en la mira un desafío de este calibre, aunque no esperaba que fuera tan pronto, pero toma el duelo con toda responsabilidad pensando en demostrar sus capacidades.

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Para Rafa Ayala y César Castro, este combate es en el cual Martínez se puede consagrar y graduar en el boxeo de pago.

Destacan que para Rey Martínez, no basta con hacer una buena pelea, tiene que resultar explosiva y con una victoria contundente sobre Chocolatito, pues es la gran oportunidad en su trayectoria para escalar y ponerse en línea con los grandes de esa división: Gallo Estrada, Príncipe Cuadras y Srisaket Sor Rungvisai.

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¿Cuándo será la pelea de Rey Martínez contra Chocolatito González?

El choque será el 5 de marzo, y lo podrás seguir por Box Azteca, así como todo lo que ocurra en esta división en la que se podrán desatar grandes duelos, pues hay al menos 5 boxeadores sumados a esa ecuación.

