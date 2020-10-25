Resumen | Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada vs Carlos ‘Príncipe’ Cuadras

Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada derrotó en pelea en la que expuso su título de peso supermosca del CMB, a Carlos ‘Príncipe’ Cuadras, que dio una gran contienda, pero no le alcanzó ante el monarca mundial.

Por: Azteca Deportes